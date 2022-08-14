Більшість військового керівництва росії вже покинули Херсон, – Соболевський
Деокупація Херсону – це лише справа часу. Схоже, це розуміють і росіяни, військовий керівний склад яких уже залишив обласний центр.
Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він підтвердив, росія перекидає своїх офіцерів з правобережжя на лівобережжя Херсонщини.
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Значна частина військового керівництва вже залишила Херсон, тому що розуміють, дуже небезпечно їм там перебувати. І в той момент, коли ЗСУ перейдуть до активної фази деокупації Херсону, то в них не буде можливості і часу в повному обсязі виїхати,
– розповів Соболевський.
Він зазначив, що така завчасна втеча військового керівництва росії, дуже "круто" позначиться на особовому складі окупантів, які залишились в обласному центрі. Бо вони розуміють, якщо вже їхнє керівництво залишило Херсон, то всі їхні меседжі "росія в Херсоні – назавжди" – це лише пропаганда і не більше.
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Заступник голови Херсонської облради також зауважив, що вночі було чутно вибухи з напрямку Антонівського мосту. Утім, говорити щось напевне поки рано, слід дочекатись офіційного підтвердження від ЗСУ і від Генштабу. Але Соболевський пояснив, що черговий удар по мосту – цілком виправданий.
"окупанти намагаються поновити мости. Хоча ті роботи, які вони проводять з поновлення, неякісні і без дотримання технологій", – наголосив Соболевський.
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За його словами, місцеві відмовляються допомагати росіянам відновлювати ці шляхи. Але для окупантів вони є дуже важливими, тому що за їхньої відсутності, руйнується їхня логістична система.
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- Не Херсонщині бійці ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню "Град". Потім аеророзвідка помітила склад боєкомплекту і його також накрили прицільним вогнем.
- В окупованій Новій Каховці були зафіксовані нові прильоти по росіянам. Окупаційна "адміністрація" підтвердила влучання і заявила, що приліт був у районі заводу "Сокіл".
- 13 серпня вибухи було чутно і в Мелітополі. У соцмережах повідомляли, що "бавовна" сталась у військоматі, де відбувалась мобілізація окупованого району.