У Херсоні знову зник мобільний зв'язок: не працює Київстар і Vodafone

Росіяни продовжують проводити інформаційно-психологічні операції в тимчасово окупованому Херсоні. Ворог намагається будь-що зламати опір героїчного місцевого населення.

Херсон продовжує мужньо протистояти російським окупантам. Попри блокаду та терор мирного населення херсонці не здаються та чинять шалений опір рашистам.

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Відключення зв'язку

Російські окупанти знову відключили стільниковий зв'язок у Херсоні. Зокрема, зараз не працюють мережі операторів Київстар і Vodafone. Ворог може використовувати такі заходи для поширення дезінформації або для спроби приховання своїх злочинів від зовнішнього світу.

Ситуація в Херсоні

Російські окупанти на Херсонщині діють у "найкращих" традиціях СРСР. Стало відомо про масові викрадення мирних людей, мова йде про сотні мирних українців. Згодом зв'язатися вдається далеко не зі всіма, подальша доля зниклих невідома.

Окрім того, російські окупанти з якогось дива вигадали, що залишаться у Херсоні надовго, і почали завозити у помешкання українців своїх родичів. Росіяни приїжджають не лише з території тимчасово окупованого Криму, а й багатьох регіонів Росії.

Тим часом терористи завдають місту великих збитків, доводячи усім своє і без того відоме на весь світ дикунство. З'явилося відео розгромленого вокзалу у Херсоні – таке могли вчинити тільки росіяни.

Тим часом Кремль активно думає про те, що далі робити з окупованою Херсонщиною. План з проведенням так званого "референдуму" та утворенням ще однієї псевдореспубліки провалився – безпрецедентний опір українців зламав їм усі злочинні плани. Тепер росіяни починають думати про приєднання Херсонської області до своєї території. У їхні хворі голови прийшла ідея про юридично "легітимну та чітку" процедуру такого кроку.

А тим часом російське Головне управління розвідки та ФСБ дуже серйозно побили горщики. Причина, як завжди у випадку з росіянами, полягає у поділі награбованого майна на окупованій Херсонщині. Окупанти намагаються поділити усе: вкрадене зерно, аграрну техніку, автобуси. Як показує досвід, доволі часто у російській армії такі чвари завершувались перестрілками, тож ГУР та ФСБ не варто ламати свої "скрєпні" традиції та також вхопитися за зброю.

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