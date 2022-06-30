На Херсонщині окупанти захопили Укрпошту та Обленерго, – активіст

За останні дні російські окупанти збільшили свою активність на Херсонщині. Вони активно займаються викраденнями та грабежем.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що окупанти викрали не лише мера Херсону, а й посадовців міської ради.

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Також, з невідомих причин, окупанти захопили приміщення Херсонобленерго, фактично, це дозволяє їм контролювати розподіл електроенергії по регіону, зазначає місцевий активіст.

Так само, росіяни захопили Укрпошту, ба більше, керівник херсонської дирекції Укрпошти вирішив піти на співпрацю із ворогом. Що це змінює – раніше у херсонців була можливість сплачувати комунальні рахунки саме через каси Укрпошти, а тепер така опція може зникнути,

– говорить Молчанов.

Частина поштових працівників, ймовірно, будуть працювати дистанційно і під контролем України, а певна частина, мабуть, все ж перейде на бік окупантів, додає херсонський активіст.

Також, за словами Молчанова, понад 10 окупантів на чолі із Сальдо прийшли до управління Пенсійним Фондом та почали вимагати там базу пенсіонерів, які мешкають у Херсоні.

Останні події на Хесонщині

Російські військові не можуть поділити "сфери впливу" на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, перестрілки зафіксували у Чорнобаївці та Новій Каховці.

За даними СБУ, російські окупанти на Херсонщині скаженіють від страху. Вони скаржаться, що їх постійно обстрілюють українські військові.

Головне управління розвідки Міноборони України встановило, що росіяни готові самостійно вбивати тих, хто не хоче виконувати їхні злочинні накази. Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з дружиною.

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Херсонський активіст зазначив, ситуація зі зв'язком у Херсоні – стабільно погана. Ба більше, окупанти намагаються "вбити Viber" – єдиний канал комунікації між херсонцями, що залишились в окупації, та підконтрольною частиною України.

Росіяни мінують Херсонську область боєприпасами з 1950-х років минулого століття. За даними розвідки, вони мали бути знищені, однак російське командування присвоїло кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж передовим підрозділам загарбників для мінування оборонних позицій.

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