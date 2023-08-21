"Слава Україні" на сільраді: на окупованій Херсонщині підліток спалив російський прапор

На окупованих територіях розгортається рух спротиву. Непокору окупантам продемонстрував 17-річний юнак, який спалив прапор ворога та написав патріотичне гасло перед сільрадою, де засіли окупанти.

Російські ЗМІ повідомляють, що на окупованій території Херсонщини затримали 17-річного підлітка. Перед сільською радою, де працює його мама, він написав "Слава Україні" та спалив прапор Росії, передає 24 Канал.

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Мати хлопчика почала працювати на ворога

Інцидент стався біля будівлі сільради у селищі Першотравневе, що поблизу Мелітополя. 17-річний хлопець спалив прапор Росії, а також так званий "прапор Херсонської області", придуманий окупантами.

На території сільради він написав білою цеглою "Слава Україні". Проти нього порушили кримінальну справу за наругу над державним прапором.

45-річна мати хлопчика після приходу російських військ отримала паспорт громадянки Росії і почала працювати у сільраді. При цьому її 17-річний син залишився громадянином України.

Матір підлітка допитали та відпустили. 17-річному хлопцю загрожує до року ув'язнення.

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