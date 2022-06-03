На Херсонщині запрацював український мобільний зв'язок та інтернет

Російські окупанти вживають усіх заходів, щоб позбавити українців доступу до правдивої інформації. Так, на окупованих територіях вони відрізають мобільний зв'язок та інтернет.

Наприкінці травня росіяни відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Мешканці залишалися без зв'язку 3 дні. Втім, сьогодні вранці на території області поновили роботу українських операторів мобільного зв'язку та інтернету. Про це ефірі національного телемарафону заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, пише 24 канал.

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На Херсонщині відновили зв'язок

Так, три дні тому російські окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Після чого вони почали роздавати російські сім-карти в обмін на паспортні дані. Втім, українці чинили спротив, й в загарбників не залишилося вибору – вирішили відновити зв'язок.

Окупанти, почувши дух спротиву, все-таки сьогодні зранку дали живлення на українські мережі, і з'явився і Київстар, і Водафон. Тобто, відсьогодні окупант знов-таки зламався з планом змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком. Це ще одна перемога херсонців,

– сказав радник голови Херсонської ОВА, боєць ТРО Сергій Хлань.

Також за оперативною інформацією Херсонської військової адміністрації, 3 червня частково з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді, й частково є у місті Берислав Херсонської області. Мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах. Проте зв'язку з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

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