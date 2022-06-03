На Херсонщині запрацював український мобільний зв'язок та інтернет
Російські окупанти вживають усіх заходів, щоб позбавити українців доступу до правдивої інформації. Так, на окупованих територіях вони відрізають мобільний зв'язок та інтернет.
Наприкінці травня росіяни відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Мешканці залишалися без зв'язку 3 дні. Втім, сьогодні вранці на території області поновили роботу українських операторів мобільного зв'язку та інтернету. Про це ефірі національного телемарафону заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, пише 24 канал.
Головне Розвідка росіян над Запоріжжям, війська Білорусі біля Волині: основне за 100 день війни
На Херсонщині відновили зв'язок
Так, три дні тому російські окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Після чого вони почали роздавати російські сім-карти в обмін на паспортні дані. Втім, українці чинили спротив, й в загарбників не залишилося вибору – вирішили відновити зв'язок.
Окупанти, почувши дух спротиву, все-таки сьогодні зранку дали живлення на українські мережі, і з'явився і Київстар, і Водафон. Тобто, відсьогодні окупант знов-таки зламався з планом змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком. Це ще одна перемога херсонців,
– сказав радник голови Херсонської ОВА, боєць ТРО Сергій Хлань.
Також за оперативною інформацією Херсонської військової адміністрації, 3 червня частково з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді, й частково є у місті Берислав Херсонської області. Мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах. Проте зв'язку з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- 1 червня в Міноборони України розповіли, що наші бійці на Херсонщині визволили від росіян низку населених пунктів. Проте які саме населені пункти звільнили – поки невідомо.
- Російські загарбники продовжують утримувати у заручниках людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Найгірше те, що вчора, 2 червня, вони зеленими коридорами не дозволили вивезти навіть дітей. А вже сьогодні російські військові захопили паспортні сервіси Херсона, й видають цивільним мешканцям міста свої документи.
- Також 3 червня окупанти намагалися вийти в бойове зіткнення з ЗСУ в районі Лозового на Херсонщині. Але українські захисники змусили ворога відступити, й тим довелося повернутися на вихідні позиції.
- Крім того, росіяни продовжують мародерити, зокрема й на Херсонщині. Є інформація, що російські загарбники розграбовують магазин "Епіцентр" у Херсоні.
- Цікаво, що російським окупантам зовсім нічого їсти, тому вони на Херсонщині наймаються збирати полуницю. Пропонують свої послуги за 50 гривень за годину – збирають полуницю на українських полях.
До теми – херсонці продовжують партизанити: дивіться відео