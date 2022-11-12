Щасливі херсонці зустрічали ЗСУ з накритими столами й теплим борщем: емоційне відео

12 листопада 2022 , 17:02
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Мешканці Херсонської області зустрічали українських визволителів не лише з квітами. Українці запросили військових ЗСУ до себе додому й нагодували теплим борщем.

Херсонці накрили для ЗСУ стіл

Мешканці Херсонської області 9 місяців жили в окупації. Попри величезний брак продуктів весь цей час, коли прийшли Збройні Сили України херсонці поділилися останнім. Відео частування опублікували у мережі, пише 24 канал.

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Місцеві мешканці накрили стіл й приготували теплий борщ зі сметанкою. До нього жінки витягли квашені огірки, сир, сосиски та відкрили компот. При цьому вони ще навіть перепрошували.

Хлопці, вибачайте, може загустий борщик,
– сказала одна з жінок.

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Таким вчинком українці вкотре показали свою єдність. Російська пропаганда нічого не варта, адже росіян на Херсонщині зустрічали протестами, а з ЗСУ – ділилися останнім.

Російські військові, які вбивають мирних українців за пральні машинки, ніколи такого не зрозуміють.

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Автор: Софія Мінджоса