Плани росії провалилися: на Херсонщині впали електроопори, що йдуть від Запорізької АЕС до Криму
На тимчасово окупованій Херсонщині 11 серпня впали електроопори, що ведуть від Запорізької атомної електростанції до Криму. У місцевих телеграм-каналах повідомили, що це сталося біля Нової Кам'янки.
Електроопори впали саме вчасно
Це вкотре зруйнувало плани окупантів, адже напередодні росіяни заявили, що під'єднають ЗАЕС до російської енергосистеми та почали процес перепідключення саме до Криму. Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань.
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Впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, а це зокрема й лінія ЗАЕС. Плани окупанта в черговий раз накрилися, як і з референдумом,
– констатував він.
На Херсонщині впали лінії електропередачі / Фото з телеграм-каналу hueviykherson
Також Хлань зауважив, що причиною цього "непередбачуваного" випадку росіяни, ймовірно, назвуть "бавовну", "втому металу" чи вигадають ще щось.
"Але ж ми розуміємо, що вони падають, тому що так треба", – неоднозначно зауважив він.
Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Ситуація на ЗАЕС: що відомо
- Окупанти замінували деякі ділянки Запорізької АЕС та погрожують її підірвати. Крім того, з початку серпня вони вже кілька разів обстрілювали територію станції.
- У Державній агенції з управління зоною відчуження попередили, що у випадку вибуху на ЗАЕС наслідки будуть у 10 разів гіршими, ніж від Чорнобильської катастрофи. Площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисяч квадратних кілометрів, тобто постраждає не лише Україна.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що за планами, розробленими у мирний час, у випадку катастрофи на ЗАЕС, потрібно буде терміново евакуювати людей, що мешкають у радіусі 50 кілометрів навколо станції. Мова йде про 275 тисяч людей.
- Тим часом у росії нахабно брешуть, що станцію обстрілюють Збройні Сили України. Ба більше, там навіть вирішили скликати з цього приводу засідання Ради безпеки ООН, заявивши, що ця тема "заслуговує упередженої розмови з колегами по Радбезу".
- В ООН на такі закиди не відреагували, а от міністри закордонних справ країн G7 закликали росію негайно повернути Запорізьку АЕС під контроль України.