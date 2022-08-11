Плани росії провалилися: на Херсонщині впали електроопори, що йдуть від Запорізької АЕС до Криму

На тимчасово окупованій Херсонщині 11 серпня впали електроопори, що ведуть від Запорізької атомної електростанції до Криму. У місцевих телеграм-каналах повідомили, що це сталося біля Нової Кам'янки.

Електроопори впали саме вчасно

Це вкотре зруйнувало плани окупантів, адже напередодні росіяни заявили, що під'єднають ЗАЕС до російської енергосистеми та почали процес перепідключення саме до Криму. Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань.

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Впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, а це зокрема й лінія ЗАЕС. Плани окупанта в черговий раз накрилися, як і з референдумом,

– констатував він.

На Херсонщині впали лінії електропередачі / Фото з телеграм-каналу hueviykherson

Також Хлань зауважив, що причиною цього "непередбачуваного" випадку росіяни, ймовірно, назвуть "бавовну", "втому металу" чи вигадають ще щось.

"Але ж ми розуміємо, що вони падають, тому що так треба", – неоднозначно зауважив він.

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