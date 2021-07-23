Історію хлопчика у деталях розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він відзначив: поліція зіштовхується з різним у своїй роботі, але це особливо бентежний.

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"Батьки мене принижують, жити вдома я не хочу"

Коли екіпаж патрульних приїхав на виклик, то почув у подвір'ї плач дитини. У вікні побачили, що хлопчика закували ланцюгом до батареї. Втім, двері були зачинені, і спершу поліцейські зібралися їх виламувати. У цей час на подвір'я із сусідського прийшла бабуся малого.



Хлопчик розповів про знущання, які терпить від батьків / Фото патрульної поліції

Коли хлопчика звільнили із кайданів, він розповів поліцейським, що не хоче жити вдома. Над ним знущаються мати і вітчим, б'ють і принижують його.

Що на звинувачення відповіли батьки

Патрульні зателефонували батькам хлопчика, аби з'ясувати усі обставини. Вони у свою чергу відповіли, що це – проблемна дитина, яка часто тікає з дому. Саме тому вони вирішили прикувати його ланцюгом до батареї.



Умови, у яких хлопчика одного залишили вдома / Фото патрульної поліції

Долю 7-річного хлопчика надалі вирішать відповідні соціальні служби, які викликали інспектори. Щодо батьків – на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Вкотре хочу наголосити, що про домашнє насилля не можна мовчати. Діти не повинні жити та виховуватися в умовах насильства в родині,

– наголосив Олексій Білошицький.

Зверніть увагу! Пізніше вітчим хлопчика пояснив, що він хотів "перевиховати" сина, який нібито часто втікає з дому. Мати ж намагалася взяти провину на себе: мовляв, на вулиці небезпечно.