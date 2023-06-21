На Хмельниччині прогриміли вибухи: ймовірно, в одній з громад упали уламки

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги вночі 21 червня. Ймовірно, є влучання уламків у будівлю.

Попередньо у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних та дронових атак у регіоні. Про вибухи близько 5 ранку повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

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Очевидці зазначали, що звуки вибухи можуть бути результатом роботи протиповітряної оборони в області.

"У Хмельницькій області були чутні вибухи. Залишайтесь в укриттях!", – йдеться у повідомленні ОВА.

Інших деталей в ОВА не повідомили наразі.

Попередньо відомо про падіння уламків

Згодом Суспільне з посиланням на власні джерела повідомило, що попередньо унаслідок влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. На місці сталась пожежа.

Зауважимо, що станом на 05:22 тривогу у Хмельницькій області було скасовано.

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Повітряні атаки по Україні