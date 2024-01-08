У Хмельницькому 6 вибухів: працювала ППО

Росія атакує Україну ракетами із авіації. Під ударом ворога опинився і Хмельницький.

Зранку 8 січня Росія запустила ракети по Україні. Вибухи пролунали у Хмельницькому.

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Вибухів було кілька

Під прицілом ворога опинився Хмельницький. Внаслідок атаки пролунало щонайменше 6 вибухів.

Заступник начальника Хмельницької ОВА повідомив, що в області працює протиповітряна оборона. Сили української ППО роблять все можливе, аби не допустити влучань ракет та "Шахедів" по території України.

Наразі жодних деталей невідомо. На місці подій перебувають усі необхідні служби. У Хмельницькій ОВА закликають не знімати наслідки прильотів та не поширювати їх поки там працюють екстрені служби.

До слова, також вночі проти 8 січня росіяни запускали "Шахеди". Зокрема, основний удар скерували на Південь, повідомила Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Відомо, що було запущено 8 дронів-камікадзе. Вдалося збити всі ворожі повітряні цілі. Зокрема, 1 "Шахед" збили на Миколаївщині, а ще 7 – на Одещині.

Росія знову вдарила по Україні