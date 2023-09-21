У Хмельницькому чути вибухи

21 вересня 2023, 06:05
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Російські загарбники 21 вересня масовано обстріляли Україну ракетами. Під час цієї атаки вибухи чули жителі Хмельницької області.

Крім того, наразі в області оголошена повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів Хмельницького та області пройти в укриття, адже це може зберегти вам життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Хмельницькому

Кореспонденти Суспільного, які перебувають на місці подій, повідомили, що в Хмельницьку лунали вибухи. Наразі область перебуває під загрозою атаки російськими ракетами.

У Хмельницькому чути вибухи. В області оголошена повітряна тривога,
– зазначили журналісти.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Згодом перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у телеграм-каналі написав, що вибухи пов'язані з роботою нашої протиповітряної оборони.

"Чути вибухи. Працюють сили ППО", – сказав він.

Наостанок він закликав людей попрямувати укриття через високу загрозу ракетної небезпеки для Хмельницької області.

Росія вчергове масовано обстріляла Україну

  • Перші повітряні тривоги пролунали в Україні близько 4 ранку. Тоді попереджали про загрозу російських крилатих ракет, які окупанти запускали зі своїх стратегічних бомбардувальників, які окупанти до цього перемістили з аеродрому в Оленьї. 
  • Вже згодом стало відомо, що вибухи пролунали в Києві. Там повідомляли про роботу Сил протиповітряної оборони й закликали людей триматися подалі від вікон та небезпечних під час повітряної тривоги предметів.
  • Вибухи також чули й в Черкаській області. Там також працювала українська ППО, тому закликали жителів регіону негайно прямувати в укриття.
  • Крім того, росіяни також атакували український Харків з Бєлгородської області, попередньо ракетами С-300. Там чули аж 6 вибухів, а вже згодом на місці влучань працювали екстрені служби.
Автор: Владислав Кравцов