Російські загарбники 21 вересня масовано обстріляли Україну ракетами. Під час цієї атаки вибухи чули жителі Хмельницької області.

Крім того, наразі в області оголошена повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів Хмельницького та області пройти в укриття, адже це може зберегти вам життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Хмельницькому

Кореспонденти Суспільного, які перебувають на місці подій, повідомили, що в Хмельницьку лунали вибухи. Наразі область перебуває під загрозою атаки російськими ракетами.

У Хмельницькому чути вибухи. В області оголошена повітряна тривога,

– зазначили журналісти.

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Згодом перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у телеграм-каналі написав, що вибухи пов'язані з роботою нашої протиповітряної оборони.

"Чути вибухи. Працюють сили ППО", – сказав він.

Наостанок він закликав людей попрямувати укриття через високу загрозу ракетної небезпеки для Хмельницької області.

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