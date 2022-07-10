Колишню артистку філармонії у Хмельницькому викрили на підтримці росії

Служба безпеки України продовжує роботу з виявлення колаборантів та прибічників росії. Зокрема, такі дії проводять й на Хмельниччині.

Колишня артистка філармонії у Хмельницькому підтримувала росію

Там СБУ викрила ще одну колаборантку. Нею виявилася колишня артистка Хмельницької обласної філармонії. Вона регулярно в соціальних мережах репостила новини з російською пропагандою, в яких українську владу звинувачували у брехливому висвітленні війни.

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Вона активно репостила "новини" із російських пабліків, у яких українських захисників звинувачують у вбивствах мирного населення: "Буча-украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ",

– повідомляють у відомстві.

Вдома у жінки провели обшуки. В результаті знайшли георгіївські стрічки, російський прапор та шеврони військових підрозділів ЗС росії, а також комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності останньої.



Гергіївська стрічка, яку знайшли у колаборантки вдома / Фото СБУ



Прапор росії, виявлений під час обшуків / Фото СБУ



Вдома у колаборантки були і військові шеврони / Фото СБУ

Їй вже оголосили підозру в колабораційній діяльності.

СБУ: останні новини

Кібердепартаменту СБУ вдалося виявити компанію-дистриб'ютора алкогольних напоїв та комерційний банк, власниками яких є громадяни Росії.

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді помічнику народного депутата України. За даними слідства, він працював на російські спецслужби ще з лютого 2014 року.

На Львівщині злочинне угруповання брало хабарі за пільгове розмитнення імпортних авто – СБУ викрила їх та оголосила про підозру.

СБУ викрила їх та оголосила про підозру. СБУ впіймала особу, яка коригувала вогонь ворогів в Україні. Її виявили в Одеській області – була безпосереднім коригувальником вогню, коли знищували та били по мосту через Дністровський лиман у Затоці. Також затримала ворожого коригувальника, який був ігроманом і через фінансові проблеми без роздумів погодився на "підробіток" окупантів.

Служба безпеки України викрила масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на українську територію. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.

Крім того, за ініціативи СБУ в Україні наклали арешт на мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому".

Зауважте – СБУ затримала коригувальників ударів по Бахмуту і Краматорську: дивіться відео