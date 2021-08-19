Хочу на море, на наше Чорне море, – Зеленський про мрії після деокупації Криму

Володимир Зеленський переконаний, що окупований Крим повернеться до складу України. Після цього глава держави планує навідатись на півострів, адже має там чимало улюблених місць.

Президент дав інтерв'ю кримським журналістам на острові Зміїний, що у Чорному морі. Головною темою стала Кримська платформа та деокупація півострова. Помріяв Зеленський і про свої відвідини Криму.

До теми Із зірок ми були єдині українські, – Зеленський про виступи "Кварталу" у Криму до окупації

У президента є багато улюблених місць у Криму

В мене там багато улюблених місць. Хочу на море, на наше Чорне море, дуже хочу. Мис Фіолент, а потім Кастрополь, потім випити келих шампанського "Новый свет",

– розповів Зеленський.

Цікаво, що глава держави зауважив, що Гурзуф – дуже гарний, проте "там дуже пафосно". Родина Зеленського через скромні достатки у Крим не навідувалась, проте півострів президент полюбив вже у студентські роки.

Це – український Крим, а не радянський, – Зеленський

Цей наш український Крим, а зовсім не радянський, як пишуть російські ЗМІ. Більшість українців пам'ятає його саме українським, тридцяти років нашої незалежності для цього достатньо,

– додав глава держави.

Зазначимо, що перший в історії саміт з деокупації Криму відбудеться 23 серпня у Києві. Участь у Кримській платформі візьмуть представники 45 держав.

Більше тут Одразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи: які саме

Головне про Кримську платформу