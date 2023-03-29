Хорватія найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8: перші підтвердження від уряду
Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Питання перебуває на розгляді уряду країни.
Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножіч під час спільного брифінгу з Олексієм Резніковим, інформує 24 Канал.
Дивіться також Німеччина може продати Україні свій найсучасніший танк Panther, – ЗМІ
Хорватський уряд надає Україні підтримку фінансову, технічну та політичну. Один з пунктів такої політичної підтримки – це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти Мі-8. І я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо завершити їх передачу,
– сказав Баножіч.
За словами міністра, Хорватія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Він наголосив, що міжнародне право та міжнародно визнані кордони повинні поважатися, а вторгнення Росії в Україну є неприпустимим.Зверніть увагу! Маріо Баножіч не назвав кількість вертольотів, які планують надати Україні. Однак ЗМІ наприкінці лютого повідомляли про наміри поставити 14 Мі-8.
Актуально про авіацію для України
- Раніше про плани передати Україні вертольоти оголосила влада Північної Македонії. Мова про 12 одиниць Мі-24.
- Крім того, Словаччина уже передала Україні першу партію винищувачів МІГ-29.
- Наголосимо, що Володимир Зеленський, Повітряні сили ЗСУ та високопосадовці України неодноразово заявляли, що нам потрібні F-16. Адже ці винищувачі відрізняються від радянських МіГів.