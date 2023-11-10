Чи хотів Зеленський замінити Залужного: Єрмак зробив заяву
Мережею ширилися чутки, мовляв, Володимир Зеленський планував змінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Чутки про нібито "змінення Залужного" спростував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.
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Що заявили в Офісі Президента
Андрій Єрмак наголосив, що в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність. Він підкреслив, що усі мають лише одну позицію – перемогти у війні, яку розв'язала Росія.
Голова ОП заявив, що нині військово-політичне керівництво перебуває у постійному діалозі. Єрмак повідомив, що не було й розмов про те, що Головнокомандувача ЗСУ можуть "замінити".
У мене немає такої інформації. Ми думаємо, як перемогти у цій війні, й робимо все щодня, щоб це сталося,
– заявив Єрмак.
Російська пропаганда активно поширює фейки про Залужного
- Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв написав у фейсбуці, що його "джерело" нібито повідомило йому про те, що Залужного "збираються звільнити". Мовляв, відповідне подання готове і внесене на розгляд керівництва держави. Це підхопили російські пропагандисти й почали поширювати заяви, мовляв, між Зеленським і Залужним – розкол.
- Рустем Умєров відреагував на вкиди й заявив, що повідомлення у мережі про звільнення Залужного – не більше ніж фейк. Він також наголосив, що найголовніше зараз – зосередитися на питанні оборони України.
- Після цього пропагандисти створили діпфейк. На опублікованому російськими пропагандистами відео Залужний буцімто закликає до заколоту. Однак це лише спроби змусити українців боротися одне з одним.
- Михайло Подоляк заявив, що такі вкиди російських пропагандистів спрямовані на те, щоб посіяти розкол у суспільстві й дестабілізувати ситуацію в Україні. Він наголосив, що "навіть близько немає ніякого розколу між військовим та військово-політичним керівництвом України".