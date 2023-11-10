Чи хотів Зеленський замінити Залужного: Єрмак зробив заяву

Мережею ширилися чутки, мовляв, Володимир Зеленський планував змінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Чутки про нібито "змінення Залужного" спростував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.

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Що заявили в Офісі Президента

Андрій Єрмак наголосив, що в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність. Він підкреслив, що усі мають лише одну позицію – перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

Голова ОП заявив, що нині військово-політичне керівництво перебуває у постійному діалозі. Єрмак повідомив, що не було й розмов про те, що Головнокомандувача ЗСУ можуть "замінити".

У мене немає такої інформації. Ми думаємо, як перемогти у цій війні, й робимо все щодня, щоб це сталося,

– заявив Єрмак.

Російська пропаганда активно поширює фейки про Залужного