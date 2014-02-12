Ракетний удар по Києву, атака "Шахедами": хронологія 1085 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення. Вночі 12 лютого агресор вкотре атакував Україну безпілотниками й ракетами. Внаслідок ворожого удару є жертва й постраждалі.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 12 лютого – повідомляє 24 Канал.

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