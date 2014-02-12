Ракетний удар по Києву, атака "Шахедами": хронологія 1085 дня війни
Росія не припиняє постійний терор цивільного населення. Вночі 12 лютого агресор вкотре атакував Україну безпілотниками й ракетами. Внаслідок ворожого удару є жертва й постраждалі.
Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 12 лютого – повідомляє 24 Канал.
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У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. В Оболонському – руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано. У Голосіївському – загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває. Міський голова повідомив, що в Оболонському районі є загиблий. Кількість постраждалих зросла до 3. Серед них – 9-річна дівчинка. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що окупанти просунулися на 7 напрямках, серед яких Борова, Лиман, Торецьк, Покровськ, Курахове, Велика Новосілка та Гуляйполе. Українські захисники досягли успіхів у районі Торецька, зокрема, на північному сході від Дружби та в центральній частині Леонідівки. Віталій Кличко повідомив про пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському – палає на території промзони. Попередньо, пошкоджені будівлі поряд. У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. У столиці прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики з північного сходу. Американця Марка Фогеля 11 лютого звільнили з російської в'язниці у межах обміну зі США. Дональд Трамп сподівається, що це стане "початком відносин", які покладуть край війні Росії проти України. У майбутньому з мобілізованими громадянами будуть підписувати контракти з чіткими термінами та бонусами. Про це повідомив заступник керівника ОП Павло Паліса. Ввечері 11 лютого окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. На щастя, минулося без жертв. У громадському транспорті Києва щодня будуть оголошувати загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух міського транспорту у столиці на цей час зупиняти не будуть. Українці 18 – 24 років, які вирішать долучатися до армії, будуть отримувати 1 мільйон гривень лише за підписання контракту із ЗСУ. Виплата цієї суми відбуватиметься трьома частинами:
Які наслідки російської атаки на Київ
Атака на Київ: є жертва й постраждалі
Росіяни просунулися на 7 напрямках, ЗСУ мали успіхи під Торецьком: аналіз ISW
У Києві є спалахнули пожежі внаслідок ракетного удару
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Трамп вбачає у звільненні Фогеля шанс закінчити війну Росії проти України
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Які наслідки атаки Росії на Кривий Ріг
У громадському транспорті Києва оголошуватимуть хвилину мовчання
Як добровольці віком 18 – 24 роки отримуватимуть мільйон гривень
У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
В Оболонському – руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.
У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
У Голосіївському – загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.
Міський голова повідомив, що в Оболонському районі є загиблий. Кількість постраждалих зросла до 3. Серед них – 9-річна дівчинка.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що окупанти просунулися на 7 напрямках, серед яких Борова, Лиман, Торецьк, Покровськ, Курахове, Велика Новосілка та Гуляйполе.
Українські захисники досягли успіхів у районі Торецька, зокрема, на північному сході від Дружби та в центральній частині Леонідівки.
Віталій Кличко повідомив про пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському – палає на території промзони. Попередньо, пошкоджені будівлі поряд. У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки.
У столиці прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики з північного сходу.
Американця Марка Фогеля 11 лютого звільнили з російської в'язниці у межах обміну зі США. Дональд Трамп сподівається, що це стане "початком відносин", які покладуть край війні Росії проти України.
У майбутньому з мобілізованими громадянами будуть підписувати контракти з чіткими термінами та бонусами. Про це повідомив заступник керівника ОП Павло Паліса.
Ввечері 11 лютого окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. На щастя, минулося без жертв.
У громадському транспорті Києва щодня будуть оголошувати загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух міського транспорту у столиці на цей час зупиняти не будуть.
Українці 18 – 24 років, які вирішать долучатися до армії, будуть отримувати 1 мільйон гривень лише за підписання контракту із ЗСУ. Виплата цієї суми відбуватиметься трьома частинами: