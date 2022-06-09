Хто фабрикував "теракти", щоб втягнути Придністров'я у війну з Україною: список поіменно
Навесні у невизнаному Придністров'ї відбулася серія "терактів", якою так звану ПМР намагалися втягнути у війну з Україною. За "теракти" відповідальна Росія, яка намагалася звинуватити у вибухах українську сторону.
Росія провела серію провокацій у Придністров'ї, використовуючи свою агентурну мережу в молдавському регіоні. 24 каналу надали частину списку російських спецслужбовців, які фабрикували "теракти".
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До вибухів у Придністров'ї причетний 74 Розвідувальний Центр Розвідувального Управління штабу Західного військового округу ЗС Росії.
Список російських агентів, які фабрикували "теракти":
- псевдонім "Вірхов" – Слободенюк Руслан Вікторович 27. 07. 1972 р.н., громадянин ПМР та РФ, полковник, офіцер МДБ ПМР, використовує для прикриття своєї розвідувальної діяльності посаду заступника Міністра закордонних справ ПМР, проживає в м. Тирасполь.
- псевдонім "Калібр" – Дудкевич Володимир Ігорович, 10. 12.1 974 р.н., громадянин ПМР та РФ, підполковник, офіцер МДБ ПМР, використовує для прикриття своєї розвідувальної діяльності посаду військового спостерігача миротворчих сил ПМР.
- псевдонім "Монгол" – Зубатенко Артем Сергійович, 21. 06. 1991 р.н., громадянин ПМР та РФ, старший лейтенант, офіцер МДБ ПМР, проживає в м. Бендери.
- псевдонім "Пітон" – Тиханський Вадим Вікторович, 17. 03. 1983 р.н., громадянин ПМР та РФ, заступник начальника Головного управління МО ПМР, проживає в м. Тирасполь.
- псевдонім "Петров" – Гайдукевич Дмитро Олегович, 11. 08. 1997 р.н., громадянин ПМР та РФ, офіцер Головного управління МО ПМР.
- псевдонім "Сирієць" – Дамаскін Володимир Володимирович, 17. 12. 1994 р.н., громадянин ПМР та РФ, офіцер Головного управління МО ПМР, проживає в м. Дубоссари.
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Які "теракти" намагалася сфабрикувати Росія
На відповідальності російських спецслужбовців лежать обстріл будівлі так званого Міністерства державної безпеки ПМР та вибухи на колишньому аеродромі у селищі Воронкове.
Також російські агенти відповідальні за спроби підпалити нафтобазу та обстріл автопарку резервного підрозділу миротворчого контингенту Придністров'я у селищі Володимирівка.
Про сфабрикованість "терактів" свідчить відсутність жертв та затриманих. Також до місця вибухів не були допущені співробітники ОБСЄ.
Через ці провокації російські війська у Придністров'ї привели у підвищену бойову готовність. Президент Володимир Зеленський заявляв, що з Придністров'я може бути ще одна атака, адже Росія контролює там 100% людей.
Експерти припускають, що провокації Росії у Придністров'ї можуть бути спрямовані не лише проти України, а й проти Молдови. В українській розвідці повідомляли, що Путін має намір захопити Молдову.
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