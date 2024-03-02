Росія "захлинеться", – Романова сказала, де помилився Кремль

Для того, щоб у Росії спалахнули масові протести потрібен специфічний механізм запуску. Однак він не серед тих росіян, які наразі подекуди виходять із закликами "ні війні".

Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона переконана, що Росію поховає нова путінська "еліта".

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Нова "еліта" Путіна поховає Росію

Росія "захлинеться" у громадянській війні. Але ця громадянська війна, найімовірніше, буде пов'язана з "героями" так званої "сво" – нелюдами, з яких Путін вирішив зробити нову "еліту" Росії. Думаю рано чи пізно звідки спалахне пожежа,

– сказала Романова.

На її думку, саме ця нова "еліта", яку просуває Владімір Путін, може покласти кінець Кремлю. І це може стати рішенням, яке зіграє проти диктатора.

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29 лютого Владімір Путін виступив зі зверненням до федеральних зборів. Свою промову диктатор розпочав із брязкання ядерною зброєю, намагаючись залякати цивілізований світ. Утім, згодом диктатор "скотився" до опису фантастичних "реформ", які начебто планує провести.

Тож далі очільник Кремля багато говорив про збільшення народжуваності у Росії. Очевидно, шалені втрати окупантів у війні проти України даються взнаки. Так, Збройні Сили України вже відправили на "концерт Кобзона" 415 640 російських військових.

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що брак фінансування по республіках й федеральних програмах не дасть Кремлю можливості утримувати території. На його думку, "парад суверенітетів" у Росії точно відбудеться. Він вже почався із самоусвідомлення національних кластерів, і ці процеси відбуватимуться щонайменше 10 років.