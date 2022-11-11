Навесні оточення Путіна переконає його, що треба висувати наступника, – російський опозиціонер

Російська політична система "тріщить по швах", тому у Кремлі розглядають різні варіанти для режиму Владіміра Путіна. Один з вірогідних сценаріїв – висування наступника, який намагатиметься врятувати путінську систему від колапсу.

Обравши наступника, Путін може не лише врятувати свій режим, але і зберегти собі життя. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

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На порозі колапсу системи

Експерт зазначив, що у Росії не обов'язково комусь кидати виклик Путіну, позаяк він постійно слабшає і все більше заходить у "глухий кут".

В якийсь момент Путіну буде потрібен наступник, щоб врятувати систему від колапсу, бо її уламки можуть поховати самого Путіна. Й в історії були приклади Чаушеску, Каддафі чи Хусейна. Тобто Путін може втратити владу, після чого втратить життя – як несприятливий збіг обставин,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін у якийсь момент буде сам зацікавлений, щоб у нього з'явився сильний наступник.

"Я вважаю, що це буде кінець зими – початок весни, коли вже буде зрозуміло, що план Путіна "заморозити Європу" зазнає невдачі. Тобто поки що попереду є проєкт, який теоретично може бути успішним й він врятує Путіна. І тепер усі чекають на результати: спрацює цей план, або не спрацює", – додав Галлямов.

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Два сценарії для Путіна

Політолог вказав, що в оточенні Путіна є чимало людей, які теоретично могли б стати його наступниками. Зокрема й прем'єр країни Міхаїл Мішустін.

Теоретично варіант з наступником найбільш реалістичний із практичних варіантів. Тобто навесні оточення Путіна переконає його, що слід висувати наступника. Альтернатива – це великий колапс та тривала деградація й велика кров,

– підкреслив аналітик.

На його думку, теоретично Путін може спробувати просидіти ще два терміни, але можливість альтернативного сценарію ймовірніша.

"Поразка стає все очевиднішою, як і очевидніший колапс системи – нездатність системи вирішувати ключові завдання, що стоять перед державою. У міру того, як приходить розуміння, що це відбувається, звичайно шанси на сценарій наступника зростають і сценарію "Путін на один або два рядки" – падають", – наголосив експерт.

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Чи може отримати владу Пригожин

Галлямов розповів, що глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин має амбіції отримати владу, але "не факт, що щось вийде".

Пригожин об'єктивно не відповідає запитам часу. Курс на мілітаризм та брязкання зброєю – вони себе об'єктивно вичерпали. В рамках цього курсу неможливо згенерувати необхідну для протистояння з навколишнім світом кількість ресурсів,

– зауважив оглядач.

За його словами, ресурси в країні є, але в рамках цього курсу їх генерувати вже не вийде.

"Якщо Путін не впорався, то його "кухар" – тим паче не впорається. Пригожин може запропонувати росіянам образ "сильної руки", який може не відповідати динаміці поточного моменту. Росіяни "переїли" цього "сильного лідерства", – зазначив аналітик.

На його думку, до простих росіян "уже дійшло", що таким режимам характерні: корупція, байдужість на інтереси простих людей, авторитаризм, репресії, війни та геополітичні марення.

"Тож попит на "сильну руку" падає. Та і Пригожин – авантюрист та м'ясник, якого не оберуть росіяни", – резюмував Галлямов.

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