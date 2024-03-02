Якщо Путін помре: хто та як обере його наступника

Владімір Путін прогнозовано має перемогти на наступних президентських виборах у Росії, які відбудуться вже 17 березня. Цього хоче не лише Путін, але й вся російська верхівка.

Однак, якщо Путін помре чи з інших причин не зможе виконувати обов'язки президента, так звана російська еліта вже матиме наступника. Детальніше про це 24 Каналу розповів громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов.

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Кого можуть обрати замість Путіна

Не зовсім правильно стверджувати, що усю Росію контролює лише Владімір Путін. Чимало влади має й секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев.

Подібних генералів дуже багато, кожен відповідає за своє. Всі ці гвинтики мають крутитися разом для того, щоб бути бандою, яка може "ефективно" вбивати, ґвалтувати, захоплювати. Структура у них ієрархічна, бандитська. Зверху справді Патрушев, але немає його повновладдя,

– пояснив Ростислав Мурзагулов.

Не виключено, що ця "еліта" готує наступника Владіміру Путіну, розуміючи, що він, щонайменше, не вічний. Водночас на це можна поглянути й з іншого боку.

"Але що, власне, їх не влаштовує, що в них не так? У них все добре, Путін слухається, війни розв'язує та не збирається їх закінчувати, несе чергову ахінею на своїх заходах. Тому, думаю, що генералів цілком влаштовує цей "ручний президент для домашнього користування", з яким вже ніхто не стане розмовляти. ", – наголосив громадський діяч.

Тому Владімір Путін, найімовірніше, залишатиметься при владі стільки, скільки це фізично буде можливо.

На заміну в них завжди буде готовий якийсь Патрушевський синок (Дмітрій Патрушев – 24 Канал). Ці генеральчики люблять обирати з усіх можливих наступників якогось найгіршого, на якого величезна пачка компромату і він, у випадку чого, не буде зчиняти галасу. Прийде Путіну на заміну якийсь "Іванов чи Петров", який нікому не відомий,

– зазначив Мурзагулов.

Цілком імовірно, що Ніколай Патрушев не захоче робити свого сина Дмітрія – міністра сільського господарства Росії – новим президентом. Натомість еліта Росії поставить замість Путіна (вже тоді, коли цього неможливо буде уникнути) когось зручного для себе.

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