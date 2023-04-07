"Витік" даних про український контрнаступ: ЗМІ розповіли, хто за цим стоїть
Джерело:Reuters
У мережі з'явилась інформація щодо начебто майбутнього контрнаступу Збройних Сил України, якою міг заволодіти ворог. Згодом аналітики зазначили, хто може за цим стояти.
У п'ятницю, 7 квітня, у виданні The New York Times повідомили, що в мережі з'явились документи, які свідчать про можливий витік інформації стосовно контрнаступу української армії. Разом з тим у Reuters з посиланням на власні джерела констатували, що за цим стоїть Росія: або особи, дотичні до Кремля, або проросійські елементи.
Дивіться також Далі буде: як Росія поринає у 90-ті та захлинається від вбивств та пограбувань
Брехливі цифри
Власне, послались у ЗМІ на трьох чиновників США, які, окрім того, переконані, що цифри втрат Росії, які є в цих оприлюднених "секретних паперах", були змінені.
Кремль і посольство Росії у Вашингтоні не відповіли на прохання про коментарі. Пентагон відмовився коментувати автентичність документів, які поширюються на сайтах, включаючи твітер і телеграм, датовані 1 березня та мають грифи "Секретно" і "Цілком таємно",
– йдеться у матеріалі.
Там також зазначено, що в одному з документів, опублікованому в соціальних мережах, мовиться, що від 16 000 до 17 500 російських окупантів було знищено за понад рік широкомасштабної війни.
Звісно, що ця цифра в рази більша. У Генштабі 7 квітня підкреслили, що станом на цей час ЗСУ відправили до Кобзона понад 177 тисяч загарбників. Разом з тим у США вважають, що приблизно 200 тисяч солдатів вбитими та пораненими втратив Путін.
"Витік" документів стався на тлі припущень про те, які наступальні дії можуть спробувати Київ і Москва на другому році війни. Здавалося, що "витік" документів не містить жодного конкретного розуміння військових планів Києва,
– писали у Reuters.
Що каже Україна
- Радник Глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що оприлюднені дані містять "дуже велику кількість вигаданої інформації". За його словами, це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.
- Окрім того, речник ГУР Андрій Юсов говорив про те ж, коментуючи ці новини про можливість отримання ворогом секретних даних щодо операцій української армії.
- Разом з тим поки не дуже зрозуміло, чи справді Росія заволоділа чимось секретним, чи просто запустила чергову фейкову атаку. Відповісти на це питання зможе згодом лише Пентагон, який почав проводити розслідування цієї справи.