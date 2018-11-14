"Хто не возив контрабанду, той її купував": кому вигідне подорожчання посилок з-за кордону

Якщо законопроекти щодо зменшення вартості посилки з-за кордону, за яку не треба буде сплачувати мито, втілять – руху контрабандних товарів через кордон тільки посилиться.

Таку думку озвучив у програмі "Що це було?" редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков.

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Він розповів, що безподатковий ліміт раніше становив 300 євро на посилку, а от у квітні 2014 року його знизили до 150 євро. Пропоновані ж міністерством фінансів законопроекти знизять безподаткову межу до 100 євро. І якщо закон ухвалять, він запрацює з 1 липня 2019 року.

Зацікавлених у цій справі я б розділив на чотири групи. Три з них змін не бажають. Це люди, які іноді купують щось для себе у мережі. Це ті, хто перепродує куплене. І це Інтернет-магазини. А от великі структури – наприклад, асоціація, яка об'єднує близько 70 постачальників – якраз виступають за зниження безподаткового ліміту. Ще з 2016 року вони пропонували встановити ліміт у 22 євро за посилку,

– пояснив Дєнков.

І нагадав, що з 1 січня 2019 року працюватиме норма закону про те, що без сплати податків одна людина зможе придбати лише три посилки за кордоном.



На яку суму зросте податок – на прикладі покупки пари кросівок

"Уряд начебто хоче перемогти контрабанду. Але ми не бачимо руху у цьому напрямку", – наголосив експерт.

В Україні багато "сірих" схем на різних рівнях. Хто не брав хабарі, той давав. Хто не крав, той недоплачував податки. Хто не возив контрабанду, той її купував. Корупційний консенсус,

– підсумував Дмитро Дєнков.

І додав: цю піраміду можна зруйнувати тільки згори, починаючи з олігархів.

Відео програми "Що це було?" з поясненнями експерта-економіста Дмитра Дєнкова