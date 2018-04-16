18:53
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хворіти, ховатися чи інакше тягнути не буду, – Холодницький пообіцяв дати пояснення прокурорам

108 Читать новость на русском
Холодницький пообіцяв дати пояснення впродовж двох днів
Холодницький пообіцяв дати пояснення впродовж двох днів / Фото з відкритих джерел

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повернувся з відпустки і пообіцяв дати пояснення прокурорам впродовж двох днів.

Про це пише Укрінформ.

Читайте також: Підстав для кримінального переслідування немає, – Луценко проаналізував записи Холодницького

Завтра (17 березня) поїду ознайомлюватися зі скаргою і обов'язково надам усі пояснення. Хворіти, ховатися чи інакше тягнути не буду,
– запевнив Холодницький.

Керівник САП додав, що отримав постанову лише про відкриття відносно нього дисциплінарного провадження, яка датована 4 квітня, лише 16 квітня.

Крім того, Холодницький підтвердив слова генпрокурора про те, що перебував у відпустці і на Львівщині і Тернопільщині, де відвідав поховання своїх родичів.

"Спершу почитаю, за що мене хочуть "піти". Думаю, за два дні дам обґрунтовану відповідь за кожним пунктом", – зазначив він.

Нагадаємо, у робочому кабінеті керівника САП понад місяць стояли жучки. 30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

Теги: Новини політики Новини України Назар Холодницький САП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 768
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 771
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
789
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 3165
Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
сьогодні, 14:10 Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
Олександра Устінова 1533
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук