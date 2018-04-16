Хворіти, ховатися чи інакше тягнути не буду, – Холодницький пообіцяв дати пояснення прокурорам

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повернувся з відпустки і пообіцяв дати пояснення прокурорам впродовж двох днів.

Про це пише Укрінформ.

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Завтра (17 березня) поїду ознайомлюватися зі скаргою і обов'язково надам усі пояснення. Хворіти, ховатися чи інакше тягнути не буду,

– запевнив Холодницький.

Керівник САП додав, що отримав постанову лише про відкриття відносно нього дисциплінарного провадження, яка датована 4 квітня, лише 16 квітня.

Крім того, Холодницький підтвердив слова генпрокурора про те, що перебував у відпустці і на Львівщині і Тернопільщині, де відвідав поховання своїх родичів.

"Спершу почитаю, за що мене хочуть "піти". Думаю, за два дні дам обґрунтовану відповідь за кожним пунктом", – зазначив він.

Нагадаємо, у робочому кабінеті керівника САП понад місяць стояли жучки. 30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.