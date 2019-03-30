Ідеальна вакансія від NASA: потрібно лежати в ліжку і отримати за це 19 тисяч доларів

NASA із Європейським космічним агентством пропонують вакансію. Потрібно постійно лежати, дивитися ТБ і читати книжки.

Справа у тому, що агентства NASA та ESA хочуть дослідити, як тривале перебування в умовах штучної гравітації може вплинути на космічні місії у майбутньому, пише Mirror.

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Всього для експерименту відберуть 24 добровольців. Впродовж двох місяців їм потрібно лише трохи задерти ноги та взагалі не вставати з ліжка. Все для того, аби кров відливала від кінцівок для деградації м'язів.

Час від часу добровольців відвозитимуть у центрифугу, яка провокуватиме зворотний приплив крові до ніг для ефекту гравітації. У такий спосіб дослідники сподіваються дізнатися, які є переваги у штучній гравітації.

За участь у такому експерименті кожному заплатять 19 тисяч доларів (517,7 тисяч гривень). Добровольці повинні бути готові до психологічного та фізичного навантажень.

Експеримент проведуть від вересня до грудня 2019 року у Німеччині.

Що відомо про NASA? Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору – агентство уряду США, засноване 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира NASA розташована у Вашингтоні, а основний майданчик — на мисі Канаверал у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Перша космічна програма NASAпочалася з запуску космічного апарата "Піонер" у 1958-му, який збирав інформацію для подальших пілотованих польотів, найвідомішим з яких став політ на Місяць "Аполлона-11" 16-24 липня 1969.