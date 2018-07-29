"Ігри Героїв": історії бійців, які пройшли війну та знайшли себе у спорті

У Дніпрі провели четвертий етап всеукраїнських змагань для ветеранів російсько-української війни "Ігри Героїв". Боролися за перемогу 13 спортсменів. У кожного своя непроста історія боротьби та реабілітації.

Юрій Дмитренко – народився на Полтавщині, ногу втратив на Сході України два роки тому, наступив на міну. Спортом почав займатись ще у шпиталі. Там же і познайомився з автором ідеї "Ігор Героїв". На запрошення долучитись – погодився. Так і став постійним учасником змагань.

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Четвертий етап всеукраїнських змагань з функціонального багатоборства "Ігри Героїв" цьогоріч об'єднав 13 спортсменів з усієї України. У кожного своя історія боротьби та перемог.



Юрій Дмитренко

Денис Мерзлікін – командир батальйону 93 бригади, у 2015 під час розвідки наїхав на міну. Ногу збирали по частинах, а зараз без спорту не уявляє свого життя.



Денис Мерзлікін

Кожен змагається в своїй категорії, яка визначається за типом отриманої травми. Головна ціль змагань – фізична та психологічна реабілітація ветеранів російсько-української війни.

Наступний етап змагань відбудеться в Одесі і Херсоні, а фінал – у Києві. Учасники, які займуть призові місця, матимуть змогу поїхати на змагання міжнародного рівня.

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