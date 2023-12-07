Кива жив у Підмосков’ї: у ГУР назвали причину

Убитий ексдепутат Верховної Ради Ілля Кива був засуджений в Україні за держзраду. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, чому Кива жив у Підмосков'ї.

Ліквідований зрадник та екснародний депутат Ілля Кива дбав про свою безпеку і, щоб захистити себе, жив у одному з сіл Підмосков’я. Про це 7 грудня розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Намагання Киви подбати про свою безпеку

Юсов зазначив, що люди, які беруть активну участь у роботі російської пропаганди, яка щільно повʼязана з діяльністю спецслужб держави-агресорки, дбають про свою безпеку. Кива був саме таким.

За словами Андрія Юсова, держава-агресорка намагається так чи інакше таким людям допомагати у забезпеченні їхньої безпеки.

Тому, і те, де він мешкав останнім часом, це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався,

– зазначив Юсов.

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