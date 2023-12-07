Кива жив у Підмосков’ї: у ГУР назвали причину
Джерело:Радіо Свобода
Убитий ексдепутат Верховної Ради Ілля Кива був засуджений в Україні за держзраду. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, чому Кива жив у Підмосков'ї.
Ліквідований зрадник та екснародний депутат Ілля Кива дбав про свою безпеку і, щоб захистити себе, жив у одному з сіл Підмосков’я. Про це 7 грудня розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
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Намагання Киви подбати про свою безпеку
Юсов зазначив, що люди, які беруть активну участь у роботі російської пропаганди, яка щільно повʼязана з діяльністю спецслужб держави-агресорки, дбають про свою безпеку. Кива був саме таким.
За словами Андрія Юсова, держава-агресорка намагається так чи інакше таким людям допомагати у забезпеченні їхньої безпеки.
Тому, і те, де він мешкав останнім часом, це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався,
– зазначив Юсов.
Ліквідація екснародного депутата України Іллі Киви: останні новини
- Зрадника Іллю Киву досить часто бачили у парку "Величъ". Там і знайшли скривавлене тіло екснардепа Верховної Ради України 6 грудня близько 15:00. Труп Киви перебував на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво. За інформацію джерел 24 Каналу, Киву ліквідували в рамках спецоперації СБУ зі стрілецької зброї.
- Місце вбивства Іллі Киви досить непросте. Його ліквідували в Одинцовському районі, де є ракетні частини стратегічного значення.
- За словами ексспівробітника СЗР Росії там проводиться щорічний військовий салон Путіна та Шойгу. Тобто, це місце охороняється, там працює поліція і російські спецслужби. Він зауважив про великий успіх спецслужб у тому разі,якщо Киву зловили на цьому місці.
- В ОП також прокоменували смерть екснардепа Киви. За словами Михайла Подоляка, ті, хто перейшов на бік ворога, будуть ліквідовані. Він зазначив про наявність відповідних реєстрів в українських силовиків.