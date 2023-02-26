Ілона знову понесло: Маск обурив світ цинічною заявою про Революцію Гідності

Ілон Маск продовжує зашкварюватися. Цього разу він продемонстрував, що абсолютно не розуміється в історії. Й Революцію Гідності, під час якої українці виборювали свободу ціною власних життів, цинічно назвав державним переворотом.

Маск регулярно опиняється в епіцентрі скандалу через свої зашкварні висловлювання. До слова, нещодавно він звинуватив Вікторію Нуланд – заступницю держсекретаря США з політичних питань – у розпалюванні війни в Україну. Маразм заяви зашкалює.

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Обурлива заява Маска про Революцію Гідності

Цього разу Маск вирішив прокоментувати статтю 2014 року – "Чому українська криза — це провина Заходу". Її написав Джон Міршаймер – американський професор, який замість того, щоб бути справжнім науковцем, одягнув клоунську маску російської пропаганди.

Зокрема, у статті Міршаймер демонструє, що йому з цивілізованим світом не по дорозі й виправдовує окупацію Криму.

Маск не забарився з коментарем. Він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича) були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

Поведінка Маска дедалі більше шокує світ