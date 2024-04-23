"Зовсім інша людина": як змінився Путін з першої інавгурації
Чергова інавгурація Владіміра Путіна відбудеться 7 травня 2024 року. Диктатор, якого вже п'ятий раз "обрали" на посаду, правитиме країною ще 6 років. Однак з часу своєї першої інавгурації він кардинально змінився.
Про це 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що з людини, яка не вірила у свою перемогу, Путін перетворився у диктатора. Але тепер він сам боїться країни, яку створив.
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Як змінився Путін з часу першого президентства
"Зараз це зовсім інша людина, хоча фізично ми бачимо одне й те саме обличчя. Хоча дехто говорить, що це взагалі не Путін, а просто хтось, хто на нього схожий", – розповів Сергій Жирнов.
Але наразі питання двійників не таке важливе, адже ми говоримо про людину, яка так чи інакше виконує функції глави держави. Він відрізняється від того, яким був 24 року тому. Тоді його вважали наступником, "духовним сином" Бориса Єльцина та готували для подальшого правління.
Думаю, у 2000 році Путін сам до кінця не знав, чи його оберуть. Для нього це стало певним здивуванням. Хоча, коли відбувалася інавгурація, він відчував себе цілком впевнено. Путіну підготували дуже пишну церемонію: в замку, знімали з вертольота, був спеціальний проїзд,
– пригадав експрацівник КДБ.
Якою буде цьогорічна інавгурація поки невідомо, але до неї вже готуються. Варто зауважити, що під час церемонії у 2004 році диктатор розумів, що його справді вибрали, тому почувався ще впевненіше.
Шоковою стала інавгурація у 2012-му, коли Путін знову став президентом. Тоді всіх здивували кадри проїзду його кортежу по пустій Москві. Не було натовпу. А перед тим протест на Болотній площі розігнали, мітингувальників кинули за ґрати. Цей рік став переломним,
– зауважив Жирнов.
У 2018 році люди побачили Путіна, який "вкривається бронзою", а вже у 2024-му навіть не виникало сумнівів, що це абсолютно нелегітимний президент зі звичками диктатора. Він боїться своєї країни, а почавши війну з Україною, намагається знищити Росію.
Останні новини про Владіміра Путіна
- У квітні 2024 року Росія стикнулася зі стихійними повенями. Під водою опинилися цілі населенні пункти та тисячі будинків. Росіяни поспішили звернутися до влади. Так маленький хлопчик записав відеозвернення до Путіна, в якому розповів, що його тато воює, а він з мамою і сестрою не має де жити. Але диктатор взагалі проігнорував ситуацію з паводком.
- Владімір Путін зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком. Сторони говорили про війну в Україні. Зокрема Лукашенко сказав, що країну-агресорку нібито спровокували на терор, а Україна ще "одумається і буде з Росією". На це Путін відповів: "Нехай вирішують самі".
- Після масованого удару по Україні очільник Кремля цинічно заговорив про переговори. Він сказав, що "Росія не відмовлялася від того, щоб мирно розв'язати всі суперечки". Також здивувався, чому державу-терористку не запросили на мирну конференцію у Швейцарії. Путін не зупинявся і далі перейшов до звичних фантазій про те, що Україна нібито перебуває під тиском Заходу.