09:55
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Інавгурація Володимира Зеленського: перші фото та відео

      4682 Читать новость на русском
      Інавгурація Володимира Зеленського 20.05.2019 - відео та фото
      Перші фото та відео інавгурації Володимира Зеленського / 24 канал

      Урочисте засідання Верховної Ради розпочнеться 20 травня о 10 годині. Тоді обраний гарант Володимир Зеленський складе присягу на вірність українському народові на Пересопницькому Євангелії, після чого отримає свідоцтво та офіційні символи голови держави – знак президента України, печатку і булаву.

      Церемонія ще не розпочалась, а усі охочі її побачити вже збираються біля Верховної Ради. Там також тривають останні приготування.

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

      Люди стоять за спеціальною огорожею, із собою приносять плакати, деякі – в українському традиційному вбранні.  До входу у Верховну Раду веде червона доріжка. 

      До парламенту приходять також гості церемонії, серед них – нардепи, члени команди новообраного Президента володимира Зеленського та його колеги із "95 кварталу". 


      Євген Кошовий/ Фото 24 канал


      Юрій Корівченков/Фото 24 канал


      Концертний директор студії "Квартал 95" Міка Фаталов/ Фото 24 канал

      В об'єктиви фотокамер потрапляють і нардепи – зокрема, Борислав Береза. Окрім того, вже прийшов генерал ЗСУ Віктор Муженко. 


      Борислав Береза/ Фото 24 канал


      Віктор Муженко/ Фото 24 канал

      Через церемонію частково обмежили рух у центрі Києва – зокрема, ще вді ранку перекрили урядовий квартал.  Правоохоронці пояснюють це тим,  що до столиці України прибувають численні міжнародні делегації та гості. Перелік вулиць, які будуть перекриті – читайте тут.

      Відео: що відбувається у ВРУ та навколо неї

      Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

      10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

      11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

      11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

      12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

      14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      результати виборів

       

       

      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      9261
      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини політики Президент України Новини Києва Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сьогодні , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 13391
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні , 08:33 Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      51901
      Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України
      сьогодні , 08:23 Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України
      Анастасія Кримова 3671
      Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      сьогодні , 08:01 Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      3004
      Скільки коштували інавгурації українських президентів
      сьогодні , 07:50 Скільки коштували інавгурації українських президентів
      4261
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук