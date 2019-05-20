Інавгурація Володимира Зеленського: перші фото та відео

Урочисте засідання Верховної Ради розпочнеться 20 травня о 10 годині. Тоді обраний гарант Володимир Зеленський складе присягу на вірність українському народові на Пересопницькому Євангелії, після чого отримає свідоцтво та офіційні символи голови держави – знак президента України, печатку і булаву.

Церемонія ще не розпочалась, а усі охочі її побачити вже збираються біля Верховної Ради. Там також тривають останні приготування.

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Люди стоять за спеціальною огорожею, із собою приносять плакати, деякі – в українському традиційному вбранні. До входу у Верховну Раду веде червона доріжка.

До парламенту приходять також гості церемонії, серед них – нардепи, члени команди новообраного Президента володимира Зеленського та його колеги із "95 кварталу".



Євген Кошовий/ Фото 24 канал



Юрій Корівченков/Фото 24 канал



Концертний директор студії "Квартал 95" Міка Фаталов/ Фото 24 канал

В об'єктиви фотокамер потрапляють і нардепи – зокрема, Борислав Береза. Окрім того, вже прийшов генерал ЗСУ Віктор Муженко.



Борислав Береза/ Фото 24 канал



Віктор Муженко/ Фото 24 канал



Через церемонію частково обмежили рух у центрі Києва – зокрема, ще вді ранку перекрили урядовий квартал. Правоохоронці пояснюють це тим, що до столиці України прибувають численні міжнародні делегації та гості. Перелік вулиць, які будуть перекриті – читайте тут.

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Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.



