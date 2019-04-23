Індія і США спробували попередити Шрі-Ланку про теракти

Кривавих терактів у Шрі-Ланці можна було уникнути. Стало відомо, що розвідувальні спецслужби Сполучених Штатів Америки та Індії попереджали уряд Шрі-Ланки про підготовку терактів у готелях та туристичних місцях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я і за сумісництвом представник уряду країни Раджіта Сенаратне, повідомляє CNN.

Читайте також: Під час терактів на Шрі-Ланці загинули троє дітей відомого мільярдера з Данії

Зазначається, що 4 квітня по лінії спецслужб надійшло перше попередження. А через п'ять днів силовому блоку уряду була продемонстрована детальна доповідь, в якій фігурували не тільки назви екстремістського угрупування, а й конкретні імена підозрюваних.

За словами Сенаратне, а також джерел у поліції, 11 квітня ще одне попередження, підписане заступником генерального інспектора поліції Пріялалом Діссанаяке, було широко поширене серед ряду служб безпеки і деяких урядових міністерств.

У цій записці, з копією якої вдалося ознайомитися телеканалу, викладалася загроза і знову містився список підозрюваних.

Іноземні спецслужби ще кілька разів повторювали свої попередження. Зокрема, останнє було зроблено за десять хвилин до першого вибуху в Коломбо в неділю.

Що сталося у Шрі-Ланці?