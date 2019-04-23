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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Індія і США спробували попередити Шрі-Ланку про теракти

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      США та Індія попереджували уряд Шрі-Ланки про загрози
      США та Індія попереджували уряд Шрі-Ланки про загрози / Getty Images

      Кривавих терактів у Шрі-Ланці можна було уникнути. Стало відомо, що розвідувальні спецслужби Сполучених Штатів Америки та Індії попереджали уряд Шрі-Ланки про підготовку терактів у готелях та туристичних місцях.

      Про це повідомив міністр охорони здоров'я і за сумісництвом представник уряду країни Раджіта Сенаратне, повідомляє CNN.

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      Зазначається, що 4 квітня по лінії спецслужб надійшло перше попередження. А через п'ять днів силовому блоку уряду була продемонстрована детальна доповідь, в якій фігурували не тільки назви екстремістського угрупування, а й конкретні імена підозрюваних.

      За словами Сенаратне, а також джерел у поліції, 11 квітня ще одне попередження, підписане заступником генерального інспектора поліції Пріялалом Діссанаяке, було широко поширене серед ряду служб безпеки і деяких урядових міністерств.

      У цій записці, з копією якої вдалося ознайомитися телеканалу, викладалася загроза і знову містився список підозрюваних.

      Іноземні спецслужби ще кілька разів повторювали свої попередження. Зокрема, останнє було зроблено за десять хвилин до першого вибуху в Коломбо в неділю.

      Що сталося у Шрі-Ланці?

      21 квітня у трьох церквах та чотирьох готелях пролунали вибухи. Щонайменше 290 осіб загинуло в результаті серії терактів. Окрім того, відомо про близько 500 потерпілих.

      Поки жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти. Водночас керівник поліції Шрі-Ланки інформував керівництво 10 днів тому про те, що терористи-смертники планують атаки на "визначні церкви". Цю інформацію він отримав від іноземних розвідок.

      Як зазначають в поліції, вибухи були організовані терористами-самогубцями. Правоохоронці затримали 24 особи, підозрюваних у причетності до вибухів. Подробиць про особи затриманих і про їх належність до якихось радикальних угруповань поки немає.

      Наслідки терактів на Шрі-Ланці: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Індія Новини США
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