На цьому наполягатиме Трамп: які гарантії безпеки можуть бути в України

В Україні наполягають на тому, щоб наша держава отримала надійні гарантії безпеки перед ймовірним укладанням миру з Росією. Це дуже важливо, адже довіряти окупантам не можна.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що на Заході роздумують, як забезпечити гарантії безпеки Україні. Вочевидь, саме на цьому наполягатиме Дональд Трамп після того, як 20 січня 2025 року офіційно стане президентом США.

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Гарантії безпеки для України

Станіслав Желіховський вважає, що найближчим часом буде помітна активізація світових політиків щодо введення миротворчих військ в Україну.

Чи це буде місія під егідою ЄС, ООН, НАТО чи свої війська відправлятимуть окремі країни, поки невідомо. Взагалі складно спрогнозувати, чи гарантії безпеки полягатимуть у тому, що на території України буде розміщено іноземні війська,

– припустив експерт-міжнародник.

Він вважає, що європейські лідери очікують на рішення новообраного президента США, щоб сформувати свою позицію щодо формату гарантій безпеки для України.

"Хоча Дональд Трамп раніше давав зрозуміти, що миротворчі місії на території України можуть формуватися з країн Європи", – зауважив Желіховський.

Дуже важливо, щоб партнери та Росія гарантували безпеку нашій державі у період після можливого укладення угоди з росіянами.

Зверніть увагу! Експосадовець розвідки США Норман Рул заявив, що Владімір Путін готовий до припинення вогню лише на умовах, які закріплять окуповані території за Росією та ослаблять Україну. Він використовує переговори, щоб виграти час для відновлення армії та економіки, уникаючи реальних поступок.

Експерт-міжнародник висловив сумніви, чи миротворці, якщо буде узгоджена їхня присутність на території України, зможуть вплинути на безпековий компонент у разі повторної агресії Росії.

Було б доцільно розміщувати контингенти (партнерів України – 24 Канал) поблизу лінії розмежування конфлікту, щоб можна було забезпечити те, що Росія не перетне її у майбутньому і не розв'яже нову фазу війни,

– підкреслив він.

Москва може виступити проти будь-яких миротворчих місій на території України, що означатиме відмову від узгодження гарантій безпеки для нашої держави. Тому, за словами Желіховського, жодна угода не призведе ні до чого, навіть якщо Трамп поговорить з Путіним.