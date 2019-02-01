Іноземці викрали та катували чоловіка за неіснуючий борг у Миколаєві: фото і відео

У Миколаєві поліція затримала 4 грузинів, які катували чоловіка, щоб отримати від нього 20 тисяч гривень. Злочинним угрупуванням керував виходець із Кавказького регіону, який наразі перебуває у СІЗО.

Уродженці Грузії віком від 27-ми до 34-х років були затримані в орендованій квартирі по вулиці Севастопольській. Під час обшуків поліція знайшла у зловмисників зброю та наркотичні засоби, повідомляють у прес-службі поліції.

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В орендованій квартирі був і потерпілий. Напередодні іноземці викрали чоловіка просто посеред вулиці. Вони силоміць посадили його в автомобіль та привезли у квартиру.

32-річного чоловіка злочинці били та вимагали віддати 20 тисяч гривень неіснуючого боргу. Також іноземці відібрали у нього наявні гроші та мобільний телефон,

– додали у прес-службі.



Поліція затримала зловмисників

Злочинним угрупуванням координував виходець із Кавказького регіону, який зараз перебуває в Миколаївському СІЗО за вчинення низки квартирних крадіжок. Він позиціонує себе як "смотрящий" за слідчим ізолятором.



Поліція провела обшук та вилучила незаконні предмети

В одній з камер ізолятора поліцейські виявили телефони, за допомогою яких координатор керував діями своїх знайомих на волі.



Вилучені предмети

Наразі тривають слідчі дії, якщо вину підозрюваних доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Дивіться відео як поліцейські затримували зловмисників у Миколаєві: