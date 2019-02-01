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      Іноземці викрали та катували чоловіка за неіснуючий борг у Миколаєві: фото і відео

      440 Читать новость на русском
      Іноземці викрали та катували чоловіка за неіснуючий борг у Миколаєві
      Іноземці викрали та катували чоловіка за неіснуючий борг у Миколаєві / npu.gov.ua

      У Миколаєві поліція затримала 4 грузинів, які катували чоловіка, щоб отримати від нього 20 тисяч гривень. Злочинним угрупуванням керував виходець із Кавказького регіону, який наразі перебуває у СІЗО.

      Уродженці Грузії віком від 27-ми до 34-х років були затримані в орендованій квартирі по вулиці Севастопольській. Під час обшуків поліція знайшла у зловмисників зброю та наркотичні засоби, повідомляють у прес-службі поліції.

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      В орендованій квартирі був і потерпілий. Напередодні іноземці викрали чоловіка просто посеред вулиці. Вони силоміць посадили його в автомобіль та привезли у квартиру.

      32-річного чоловіка злочинці били та вимагали віддати 20 тисяч гривень неіснуючого боргу. Також іноземці відібрали у нього наявні гроші та мобільний телефон,
      – додали у прес-службі.

      миколаїв поліція іноземці викрадення борг
      Поліція затримала зловмисників

      Злочинним угрупуванням координував виходець із Кавказького регіону, який зараз перебуває в Миколаївському СІЗО за вчинення низки квартирних крадіжок. Він позиціонує себе як "смотрящий" за слідчим ізолятором.

      миколаїв поліція злочини катування іноземці
      Поліція провела обшук та вилучила незаконні предмети

      В одній з камер ізолятора поліцейські виявили телефони, за допомогою яких координатор керував діями своїх знайомих на волі.

      поліція кримінал злочин бити катувати іноземці миколаїв
      Вилучені предмети

      Наразі тривають слідчі дії, якщо вину підозрюваних доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

      Дивіться відео як поліцейські затримували зловмисників у Миколаєві:

       

      Теги: Новини України Поліція Новини Миколаєва Кримінальні новини Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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