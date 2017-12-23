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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Instagam Кадирова потрапив під санкції, на нього здійснили кібератаку, – влада Чечні

14:51, сьогодні 274 Читать новость на русском
Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров / Фото з вільних джерел

Акаунт Рамзана Кадирова в Instagram також виявився недоступним зокрема через "диверсійні кібератаки", заявила влада Чечні. Це цілком лягає в "канву подій", пов'язаних з потраплянням Рамзана Кадирова під санкції США.

Акаунт глави Чечні Рамзана Кадирова в Instagram піддався кібератаці. Про це РБК розповів міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров.

"Скоєно підла диверсійна кібератака на акаунт Рамзана Кадирова в Instagram", – сказав він. За словами міністра, атаку здійснили "ті, хто постійно звинувачують нас у кібератаках".

Читайте також: Шукайте його "Вконтакті": сторінки Кадирова в Instagram та Facebook стали недоступні

Кожне слово, кожен погляд Рамзана Кадирова вселяє страх у жадібні серця заокеанських боягузів, здатних лише на закулісну геополітичну метушню і підбурювання народів,
– також додав він.

Умаров уточнив, що у нього немає сумнівів, що це було зроблено "за вказівкою Держдепу США". Адже "з огляду на останні події, пов'язані зі "списком Магнітського", все логічно лягає в канву подій", – пояснив міністр.

Теги: Новини політики Новини Росії Рамзан Кадиров Instagram
Джерело: 24 Канал
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