Instagam Кадирова потрапив під санкції, на нього здійснили кібератаку, – влада Чечні

Акаунт Рамзана Кадирова в Instagram також виявився недоступним зокрема через "диверсійні кібератаки", заявила влада Чечні. Це цілком лягає в "канву подій", пов'язаних з потраплянням Рамзана Кадирова під санкції США.

Акаунт глави Чечні Рамзана Кадирова в Instagram піддався кібератаці. Про це РБК розповів міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров.

"Скоєно підла диверсійна кібератака на акаунт Рамзана Кадирова в Instagram", – сказав він. За словами міністра, атаку здійснили "ті, хто постійно звинувачують нас у кібератаках".

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Кожне слово, кожен погляд Рамзана Кадирова вселяє страх у жадібні серця заокеанських боягузів, здатних лише на закулісну геополітичну метушню і підбурювання народів,

– також додав він.

Умаров уточнив, що у нього немає сумнівів, що це було зроблено "за вказівкою Держдепу США". Адже "з огляду на останні події, пов'язані зі "списком Магнітського", все логічно лягає в канву подій", – пояснив міністр.