Після приходу Зеленського почалась революція, – інтерв'ю Данілова про Медведчука та Порошенка

Рада національної безпеки й оборони України останнім часом працює в турборежимі й запроваджує санкції проти бізнесменів, політиків, іноземців, контрабандистів та "злодіїв у законі". Обмеження можуть торкнутися й Петра Порошенка.

В ексклюзивному інтерв'ю ми cпробували розібратись із наслідками тих рішень, які ухвалили у відомстві, щоб оцінити, наскільки це ефективний інструмент. Про це говорили із секретарем Олексієм Даніловим у програмі "Перші особи" на 24 каналі.

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Про роботу РНБО

Ваш "п'ятничний серіал", очевидно, подобається більшості з глядачів. Він задовольняє суспільний запит на швидке відновлення справедливості. Але через те, що ми не бачимо, що відбувається за кадром і які наслідки мають ті рішення, які ви ухвалюєте – ставлення до цього подвійне.

Почнімо з "найбільшої риби", яка є станом на зараз у вас – Віктор Медведчук. Він зараз перебуває під домашнім арештом. Я думаю, що його продовжать і всі активи, рахунки – заарештовані, трубу – конфіскували на користь держави. Ви, як людина, яка безпосередньо причетна до накладення цих санкцій, якими ви уявляєте кінцевий результат санкцій щодо Медведчука?

По-перше, я хотів би зауважити, що не радив би називати засідання Ради нацбезпеки й оборони якимось серіалом. Це засідання поважної інституції, яка має конституційний статус. А всі рішення – відповідальні і їх не пише якийсь один сценарист. Над ними працює величезна кількість людей.

Щодо "великих чи малих риб", як ви їх називаєте. Мовиться про те, що РНБО – займається безпекою нашої країни. Для того, щоби знизити ризики, ми розгорнули дуже велику потужну роботу. Її розгорнули не вчора й не позавчора. Ми цим займалися на другий день після мого приходу в жовтні 2019 року на посаду секретаря Ради нацбезпеки й оборони. У нас відбулася доволі довга розмова з Володимиром Олександровичем (Зеленським – 24 канал). Ми з'ясували позиції, чим ми маємо займатися й почали роботу.



Олексій Данілов / Фото 24 каналу

Звичайно, дуже хотілося б, щоби це було дуже швидко. Але нам треба було опрацьовувати дуже великі архіви документів. Тому що те, що відбувається, на превеликий жаль, у нашій країні є доволі давно. Якщо ми кажемо про систему корупції та розбудови тої держави, яка в нас існує на сьогодні – початок був у 1998 році, коли перші шалені гроші занесли у Верховну Раду. Звідси почався цей процес розкладання політичної й економічної системи. Було зрощення певних процесів, на якому треба ставити край. Ми цим питанням займаємось і не збираємось зупинятись.

І ми, як і Володимир Олександрович, як голова Ради нацбезпеки й оборони, коли йшов на вибори – це обіцяв. І це не швидко. Звичайно, ми б хотіли з інших питань проводити наші засідання. На жаль, той стан, який нам залишився в спадок від влади, яка царювала тут раніше, ми повинні "розгрібати" ці завали.

Скажімо так, якщо суспільство не буде бачити, що є справедливість, то буде постійно незадоволене діями влади.

Я неодноразово казав, що влада, це насамперед довіра. Якщо у вас є довіра – у вас є влада. Якщо довіри немає – є тільки посада. На посаді ви не багато можете зробити. У Володимира Олександровича на сьогодні є довіра українського суспільства. І нам обов'язково потрібно це виправдати й робити те, що ми обіцяли.

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео 24 каналу



Про санкції щодо Медведчука

Зважаючи на це, повертаючись до Медведчука, який вигляд мають ці санкції отримати в кінцевому результаті, щоби люди побачили, що справедливість відновлена? Я хочу, щоби ми з вами чітко розуміли, що ми не є органом судової влади, як би нам це не закидали. Ми не є органом, який, скажімо, робить досудове слідство чи інші дії. Ми опрацьовуємо ті документи, які нам надають відповідні органи, готуємо засідання РНБО – нашого апарату. Уже на засіданнях відбуваються ті чи інші процеси. Уже за результатами дивляться правоохоронці. Ми є комунікаторами. У нас є дуже багато інформації й ми надаємо її різним органам, тоді вони починають із нею працювати. Я можу сказати, що дуже багато було зроблено службою зовнішньої розвідки, якщо мовиться саме про пана Медведчука. Тому що афіліації до Російської Федерації, російського бізнесу, афіліації багатьох пов'язаних осіб, безпосередня участь у фінансуванні й підриві нашої незалежності – усе це відбувалося за російські гроші. Ми все це доволі давно відстежувати. Що відомо про санкції проти Медведчука? У лютому 2021 року Віктор



Зауважимо, у травні 2021 року Медведчуку оголосили У лютому 2021 року Віктор Медведчук потрапив під санкції РНБО. Зараз він не може розпоряджатися майном і рахунками. Канали, які з ним пов'язують, – "112 Україна", NewsOne і ZIK – заблоковано.Зауважимо, у травні 2021 року Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням засобу стеження. На жаль, мені хотілося б, щоби це почалося з листопада 2019 року. Але не було можливостей, оскільки треба було збирати дуже багато інформаційних додаткових матеріалів, допомога від країн-партнерів, їхніх розвідок, щоби ми бачили, що врешті відбувається. Щодо Медведчука, одна з найцинічніших речей, яка була спільно з попередньою владою й мала б належати всьому українському народу, – це так звана труба. Зараз триває процедура повернення до власності України. Вона зараз на кінцевому етапі. Довідка. Журналісти Bihus.Info нещодавно . Журналісти Bihus.Info нещодавно оприлюднили "плівки Медведчука" , на яких він нібито обговорює перебирання контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у 2015 році. Коли йшла війна, то як усе це відбувалося, за які домовленості та гроші? А потім ці гроші конвертувалися на ідеологічну площину проросійських політичних структур. Ми не можемо далі це продовжувати. Це дуже небезпечно для нашої незалежності. У вас є розуміння, у який період ця справа проти Медведчука може закінчитись? Я розумію, що це має бути розслідування, суд. Наскільки довго це може тривати? Мені складно сказати, скільки це може тривати. Річ у тім, що наша судова система, яка так само потребує оновлення й "нової крові", нових процесів – це одна з речей, яка останнім часом заважала розвиватися нашій державі. Це не є якимось секретом, що судді перетворилися в такі інституції, коли на замовлення за гроші розв'язували ті чи інші питання. Я не можу казати про всіх, але є певна категорія. Це просто неприпустимо. Якщо повернемося до ситуації з так званою трубою, було дуже дивне рішення суду, коли державна власність опинилася чомусь у приватних руках. Таких рішень у нас дуже багато. Ми не є судом. Остаточне рішення буде приймати саме він. Яким саме воно буде – ми будемо бачити. Це буде публічно, а доказів є більш ніж достатньо. Ви самі кажете, що все впиратиметься в ті суди, які не працюють у кінцевому результаті. То чи не буде так, що потім ці ж суди ці ж справи, які ви ініціювали, – закриють? У нашій країні ми можемо очікувати від наших судів усе, що завгодно. Ви пам'ятаєте, коли був період нашого рішення Конституційного Суду, коли вони, як великі фахівці з математика, рахували, що "1 + 1 = 1". Мовилось про те, коли були великі заворушення щодо виборів 2004 року, коли певне коло осіб підштовхувало Кучму до третього терміну. Богу дякувати, що вистачило розуму це не робити. Але потім почалася російська велика гра. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося.

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим / Фото 24 каналу І в результаті всіх цих речей, які відбувалися у 2004 році, мало хто знає, що були закриті певні кулуарні домовленості, які станом на сьогодні нам виходять у зворотній бік. Наприклад, я можу сказати, що один з афільованих із Російською Федерацією громадянин, отримав дозвіл на використання величезної частини наших надр саме в цих закритих домовленостях. Це було, увага, 31 грудня 2004 року, коли люди стояли на Майдані, отримали свою перемогу. Це є неприпустимі речі, публічна політика має бути, вона не може бути кулуарною. Сьогодні політика Володимира Зеленського є абсолютно публічною, ми не робимо щось там "під килимом". Усе що ми робимо обов'язково контактуємо із суспільством, ми йому розповідаємо, ми йому доповідаємо. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб усі решта органів працювали злагоджено й на попередження всіх цих ситуацій. Якби вони працювали, може б ми проводили менше засідань. Може б в нас були інші питання, у нас багато що треба. Але, на превеликий жаль, сьогодні маємо констатувати, що не всі органи встигають за тим темпом, який сьогодні задав Володимир Зеленський. Коли мовиться про такі ситуації, ми кажемо, що в нас відбувалась Помаранчева Революція, Революція Гідності, я ставлюсь з усією повагою до всіх цим процесів. Бо я брав участь і в одній, і у другій. Але справжня революція почалась після приходу Зеленського. Сьогодні є дійсно революційні зміни. Є процеси, які ми можемо називати революційними. Це не всім подобається. Я за двомовність, – Данілов Подивимось, чим це закінчиться. Це може закінчитись лише перемогою. Чому? Якщо не буде перемоги, нам вкрай складно буде тримати оцього нашого агресора, який перебуває під нами. Ми чомусь постійно з ними залицялись, ми постійно не підіймали питання мови. Коли казали: "Та ну почекаймо, та нехай". І до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що втратили на певний період частину Донецької та Луганської області. Ми на певний період втратили наш український Крим. Це тому що ми постійно щось там прибирали. Ба більше, я можу сказати, що я за двомовність, я неодноразово це говорив. Але це має бути обов'язково англійська мова, тому що це мова світова й сьогодні без неї навряд чи можна якісно жити в сучасному світі. Це фундаментальна річ. Вам закидають, що ви рішеннями РНБО підіймаєте собою судову та правоохоронну системи. Я так розумію, що ви вдались до цього радикального інструменту через те, що через нереформовані суди, Антимонопольний комітет це робити дуже довго. Ми не бачимо тут нічого радикального. Це просте, звичайне, правове рішення Ради нацбезпеки й оборони. Де тут радикалізм? Інша річ, що цим раніше треба було займатися. Бачите, скільки людей оскаржують ваші рішення. Ті самі контрабандисти, і Медведчук звернувся у ЄСПЛ. Дивіться, вони можуть звертатись. Це показує, що в нас демократична держава. Вони можуть звертатись за своїм захистом. Але їм що, хтось скаже, що ці люди не є контрабандистами? Ну я хочу подивитися, готовий до дискусій. Не так багато їх звертається.

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