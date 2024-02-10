Який головний меседж посилає Путін: Фейгін розібрав тези диктатора в інтервʼю з Карлсоном
Владімір Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Очільник Кремля майже 2 години повторював уже звичні наративи, перекручував історичні факти та намагався виправдати війну в Україні. Це перше інтерв'ю Путіна західному журналісту з початку повномасштабного вторгнення.
Практично вся розмова диктатора була присвячена темі війни. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що інтерв'ю Карлсону стало можливістю для Путіна озвучити свої тези Заходу.
До теми Це не рівень Зеленського, – в ОП висміяли інтерв'ю Карлсона з Путіним
Який головний меседж посилав Путін
У всіх заявах очільника Кремля звучала головна думка – "я готовий домовлятися з Вашингтоном". Він навіть наголошував, що необов'язково говорити з Дональдом Трампом, бо нібито американський істеблішмент сам може вирішити для чого їм Україна.
Ціна питання – здача України. Він прямо це казав. Путіну потрібна тільки Україна,
– наголосив Марк Фейгін.
Російський диктатор намагається довести, нібито наша держава не потрібна Заходу, називає погані наслідки від підтримки України, говорить про вплив санкцій.
Очевидно, що все це направлено на те, щоб допомогти Трампу, який колись сказав, що за 24 години зможе домовитись з Путіним. А тепер сам Путін дає інтерв'ю його довіреній особі. Жартуючи, Трамп навіть називав Карлсона кандидатом у віцепрезиденти,
– зауважив Фейгін.
Цілком зрозуміло, чого прагне Путін, навіть попри його довгі, псевдоісторичні відступи. Однак, не може не дивувати здатність диктатора щоразу придумувати нові історії. Наприклад, тепер він сказав, що це нібито Україна на них напала, а Радянський Союз назвав "історичною Росією".
Я вважаю, що навіть не ці "історичні екскурси" мають значення, а саме слова про готовність домовлятися, бо це нібито всім вигідно. Для нього домовленості критично важливі,
– наголосив Фейгін.
Він додав, що Путін посилав ці меседжі не для внутрішньої аудиторії, а для американців, для того, щоб вони "натиснули" на Київ та схилили до переговорів. Така ціль була головною для диктатора.
Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: головне
- Так званий президент Росії дав інтерв'ю журналісту зі США Такеру Карлсону, якого ще називають "американським Соловйовим". Диктатор вкотре озвучив брехливі тези про війну, схиляв Україну до переговорів та заявляв нібито наша сторона зірвала їх у 2022 році. Окремо Путін згадав про Захід та звинуватив союзників України в тому, що це буцімто вони борються з Росією.
- Після інтерв'ю Такер Карлсон повторив наративи Кремля про те, що Крим начебто російський, бо там живе російське населення, а через повернення півострова Путін може почати ядерну війну. Пропагандист висловив впевненість в тому, що очільник Кремля не поступиться Кримом, а самого Путіна цинічно назвав "розумним співрозмовником".
- Американське видання Politico оцінило інтерв'ю пропагандиста з Путіним. Там згадали про давню практику, яку започаткував ще Гітлер і Сталін, коли вони шукали податливих іноземців, щоб ті поширювали їхню пропаганду. Журналісти вказали на лояльну риторику Карлсона, підлабузництво та його помітну згоду зі всім, що говорив російський президент.
- Також у Politico провели паралелі з роботою репортера New York Times Волтера Дюранті, який писав про нібито успішне виконання п'ятирічок Сталіна, тоді коли насправді Україна потерпала від Голодомору. Після серії таких публікацій Сталін також дав Дюранті ексклюзивне інтерв'ю.