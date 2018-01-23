"Інвалідам тут не місце": у клубі SportLife відмовили у заняттях дитині з особливими потребами
У Кривому Розі на Дніпропетровщині матір дитини з особливими потребами зіткнулася із дискримінацією у фітнес-клубі відомої мережі SportLife. Там дитині відмовили у заняттях, заявивши, що "інвалідам тут не місце".
Про це на своїй сторінці у Facebook написала матір дитини з особливими потребами Наталія Шуліна.
Вона пояснила, що придбала абонемент у SportLife для фізичного розвитку своєї дитини з особливими потребами, щоб підтримувати її фізичну форму у перервах між тривалими реабілітаціями у закордонних клініках.
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І сьогодні зіткнулася з жахливими хамством, неймовірним цинізмом і дискримінацією своєї особливої дитини зі сторони адміністратора дитячого клубу SportLife Кіяшко Надії. Вона в образливій формі, привселюдно заявила, що SportLife – це не реабілітаційний центр і інвалідам тут не місце!,
– мовиться у повідомленні Шуліної.
Жінка зазначила, що її дитина відвідує звичайний дитсадок, чудово грала в дитячому клубі, "але їй (Кіяшко) це не подобається".
"Мабуть, SportLife – це сучасна Спарта, і некрасивих або хворих діток на вході краще відразу скидати у прірву! Тому що пані Кіяшко Надії, керівникові дитячого клубу неприємне їх товариство", – обурилася матір дитини.