Акції Tesla: чи чекати різкого падіння після злету

Побивши кілька рекордів цього тижня, акції Tesla зросли на 82% з початку року. Інвестори називають компанію переоціненою та передбачають чергову бульбашку, що лопне.

Фінансові аналітики не радять інвестувати виключно в акції автовиробника Tesla, оскільки компанія переоцінена, повідомляє CNBC.

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Люди бояться пропустити велику можливість, тому готові інвестувати в компанію, говорить Ніла Хаммель, партнер Abacus Wealth Partners в Санта-Моніці. Але цього робити не радить. На її думку, потрібно диверсифікувати свій інвестиційний портфель, тобто купувати акції різних компаній. Таким чином падіння акцій однієї компанії не принесе значних фінансових втрат.

Купівля акції однієї компанії не інвестиційна стратегія, а ставка,

– сказала Ніла Хаммель.



Акції Tesla за останні 3 роки / CNBC

У вівторок 4 лютого акції Tesla досягли свого історичного максимуму – 968,99 доларів за акцію. Днем раніше вони зросли майже на 19,9%, що стало найбільшим одноденним приростом за шість років.

Деякі аналітики ринку застерігають, що акції Tesla завищені і нагадують бульбашку, що може призвести до катастрофічних наслідків для інвесторів.

Експерти наводять приклад Bitcoin, який у 2017 коштував 20 000 доларів, а через місяць обвалився на 65%.

Акціями Tesla зацікавилося багато людей. При введенні у пошуковику Google "should I" (з англ. "чи повинен я") найпопулярнішим запитом є "should I buy Tesla stock" (з англ. "Чи варто мені купувати акції Tesla").

Наразі акції дещо впали – на 17%, але все ще лишаються на 82% дорожчими у порівнянні з початком року.

Тим, хто щойно купив акції після їх злету, не пощастило, тому що вони просто втратили половину,

– сказав Філіп Чао, головний директор з інвестицій в Experiented Wealth.

Хоч експерти й передбачають падіння акцій Tesla, з впевненістю говорити вони не можуть. Тому закликають купувати різні акції та розширювати свій інвестиційний портфель. Як радить фінанcова експертка Ніла Хаммель, акції Tesla можна купувати, але не варто вкладати в них більш ніж 5% своїх інвестицій.