Чому Meta скорочує витрати на співробітників зараз

При цьому, Meta зараз вкладає мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Читайте також Нічого особистого, лише бізнес: Renault не виключає повернення на російський ринок

Meta скоротила щорічний розподіл опціонів на акції на майже 10% для більшості своїх співробітників. Потрібно розуміти, що це декілька десятків тисяч працівників.

Водночас ще торік компанія здійснила масштабні інвестиції у ШІ.

Зверніть увагу! Інвестиції здійснюються у проєкти та інфраструктуру штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг висловив сподівання, що інвестиції у штучний інтелект почнуть окупатися вже цьогоріч.

Потрібно розуміти, що сфера діяльності Meta – висококонкурентна. Головними конкурентами цієї корпорації є OpenAI і Microsoft.

Зауважте! У 2025 році акції Meta зросли на майже на п'яту частину. Це рекордний рівень.