Як реагують ринки акцій на протести у Гонконгу й нові геополітичні виклики

У понеділок, 25 травня 2020 року, ринки акцій відзначилися нестабільністю на тлі погіршення відносин між Китаєм і США. Основні фондові показники Гонконгу значно знизилися через зростання побоювань інвесторів щодо ситуації з протестами в місті.

Згідно з даними Investing.com, індекс MSCI акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) знизився на 0,1% після росту напередодні. Індекс блакитних фішок у китайському регіоні впав на 0,2%.

Індекс HSI у Гонконгу опустився на 1,4% – до двомісячного мінімуму після того, як у п’ятницю, 22 травня, цей показник впав на 5,5%.

Ринки акцій Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії продемонстрували ріст фондових індексів. Зокрема, S&P500 для E-mini значно виріс.

Основний фондовий індекс Японії Nikkei підскочив на 1,5%. Це сталося після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що уряд країни розглядає новий антикризовий пакет на суму в понад 929 мільярдів доларів. Ці кошти, здебільшого, виділятимуть компаніям, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Більше про ринок нафти: Ціни на нафту нестабільні через події у Гонконгу й відносини між США і Китаєм

Протести у Гонконгу і невизначеність економічної ситуації

У п’ятницю, 22 травня, інвестори були стурбовані, коли Китай запропонував ввести закон про національну безпеку в Гонконгу. Пекін оприлюднив деталі закону, який критики розглядають як переломний момент для колишньої британської колонії.

Дії китайського уряду викликали гнів у жителів Гонконгу, які порушили правила соціпльної дистанції та вийшли на вулиці в рамках акції протесту. Міністерство торгівлі США, своєю чергою, внесло 33 китайські компанії до чорного списку через рішення влади КНР.

Наслідки коронавірусу для бізнесу: Як коронавірус вплинув на бізнес інтернет-гіганта Alibaba: доходи і прогнози​

Аналітики очікують, що загальна торгівля трохи знизиться із закриттям американських та британських ринків на державні свята у кінці травня.

Зростаюча напруга у відносинах між США і Китаєм навколо Гонконгу, торгова політика двох країн та питання, хто нестиме відповідальність за економічний спад 2020 року – усе це може призвести до негативних наслідків на фондових ринках,

– зазначив аналітик Метью Шервуд.

Світові фондові ринки зросли на 30% з моменту досягнення ними мінімуму на початку березня. Це падіння відбулося, в основному, через введення обмежень у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Існує безліч варіантів, коли інвестори можуть засумніватися у своїх очікуваннях щодо фондового ринку. Із-поміж них: зниження прибутків компаній, відсутність вакцини від коронавірусу та зростання геополітичної напруженості,

– стверджує Шервуд.

Глобальні фінансові ринки вже борються з економічною невизначеністю, що виникла через введення карантинних обмежень. У результаті центральні банки зменшували базові процентні ставки та перекачували величезні суми коштів у банківські системи.