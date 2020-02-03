Коронавірус обвалив китайські ринки: що сталося з цінами на нафту та метали

Китайський ринок переживає найбільший обвал за останні 5 років. Наслідки смертельно небезпечного коронавірусу відчутні для світової економіки теж.

Китайські ринки нарешті відкрилися після продовжених через коронавірус 10-денних новорічних канікул – і як передбачали, обвалилися, повідомляє The Bell.

Падіння основних індексів досягає 8% – це найбільший обвал з 2015 року. Такими ж темпами падають товарні ф'ючерси на метали. Нафта, в кінці минулого тижня подешевшала на 2 долари і зараз на світовому ринку коштує по 56 доларів за барель Brent, а аналітики пророкують падіння до 50 доларів протягом року.

Що трапилося?

Китайський фондовий ринок ще 23 січня закрився на тижневі новорічні канікули, а потім китайська влада продовжили їх ще на три дні. Напередодні закриття індекс Shanghai Composite якраз почав показувати перші ознаки паніки, впавши на 2,7%.

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Падіння індексу CSI 300 (об'єднує 300 найбільших емітентів на біржах Шанхая і Шеньчженя) доходило до 9,1%, а до 09:00 за київським часом становило 8,4%. Індекс Шанхайської біржі впав на 8,2%, Шеньчженьській – на 8,5%. Торги у понад 2600 паперів припинили після перевищення 10-відсоткового ліміту на падіння. У той же час відразу кілька великих фармацевтичних компаній перевищили ліміт в 10% зростання.



Курс юаня впав на 1% ; вперше з моменту оголошення про торговельну угоду з США китайська валюта коштує дешевше 7 юанів за долар.



; вперше з моменту оголошення про торговельну угоду з США китайська валюта коштує дешевше 7 юанів за долар. Востаннє китайські біржі переживали таке денне падіння в серпні 2015 року, коли луснула бульбашка, що утворився після масового приходу на ринок некваліфікованих дрібних інвесторів.



Щоб пом'якшити удар, китайський центробанк оголосив про вливання на фінансовий ринок додаткових 174 мільярдів доларів зі зниженою ставкою –це максимальна сума з 2004 року.



–це максимальна сума з 2004 року. Минулого тижня Комісія з цінних паперів поширили повідомлення для брокерів, де закликала їх оцінювати ситуацію з коронавірусів "раціонально і неупереджено" і "дотримуватися принципів довгострокового вартісного інвестування". Проте падіння виявилося сильнішим, ніж очікувалося.

Наслідки для світового ринку

За останні два дні минулого тижня барель Brent впав на 2 долари і зараз стабільно торгується близько 56 доларів за барель. З 20 січня нафта подешевшала на 13%.

Citigroup сьогодні випустила оновлений прогноз цін на нафту і метали, в якому оголосила, що ефект від епідемії китайського коронавірусу буде набагато гіршим, ніж цього очікували. На думку аналітиків Citi, ціни на нафту відновляться від шоку тільки до четвертого кварталу 2020 року. Прогноз цін на перший квартал банк знизив із 69 до 54 доларів, а в другому кварталі передбачив падіння до 47 доларів. Прогнози цін на залізну руду, вугілля і мідь знижені на 10-15%.

Додамо, що Рейтингове агентство Moody's вважає, що китайський коронавірус може мати для світової економіки серйозніші наслідки, ніж фінансова криза 2008-2010 років Нагадаємо, що тоді гривня із 5 за долар обвалилася до 8.

Детальніше: Коронавірус може стати для світової економіки небезпечнішим, ніж криза у 2008 році, – Moody's

Коронавірус – що це?Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Китайський коронавірус вже вбив понад 350 людей. Станом на 3 лютого 2020 року підтверджено майже 17 240 випадків захворювання у Китаї та 153 закордоном.