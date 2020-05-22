Ціни на нафту різко впали через ситуацію з економікою Китаю: що відомо

У п’ятницю, 22 травня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок стрімко опустилися. Причиною падіння стало рішення Китаю відмовитися від цілі щодо зростання економіки на 2020 рік.

Інвестори занепокоєні тим, що послаблення економіки КНР внаслідок пандемії коронавірусу й далі впливатиме на ринок нафти, пише Investing.com. У результаті попит на сировину та пальне у другого за величиною споживача нафти у світі значно знизиться.

Липневі ф’ючерси Brent стали дешевшими на 4,3% (1,56 долара) і торгуються за 34,50 долара за барель. Напередодні, 21 травня, сировина цієї марки набрала майже 1%, досягнувши понад 36 доларів за барель.

Ф’ючерси WTI за липень знизилися в ціні на 5,3% (1,79 долара) – до 32,13 долара за барель. У четвер, 21 травня, американська нафта торгувалася по трохи більше, ніж 34 долара за барель, набравши понад 1%.

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Як події у Китаї вплинули на ціни нафти: деталі

Китайський національний народний конгрес (NPC) розпочав своє щотижневе зібрання у п’ятницю, 22 травня, із заяви представників уряду країни про відмову від формулювання цілі у відсотках щодо економічного зростання на 2020 рік.

Натомість уряд повідомив про наміри випустити спеціальні держоблігації на суму 1 трильйон юанів (140 мільярдів доларів) для підтримки компаній та регіонів, які постраждали від пандемії.

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Відмова від цілі зростання "може бути інтерпретована як зменшення уваги до інвестиційної активності і стати негативною для ринку нафти", заявив Стівен Іннес, головний стратег із ринків AxiCorp.

Сировинний ринок чекав більш інфраструктурного поштовху від NPC, тому це може стати фактором розчарування,

– зазначив Іннес.

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