Ціни на нафту нестабільні через події у Гонконгу й відносини між США і Китаєм
У понеділок, 25 травня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли, компенсувавши деякі попередні втрати, зафіксовані раніше. Загалом вартість нафти нестабільна й коливається. Адже напружені відносини між США і Китаєм продовжують впливати на ринок нафти.
За даними Investing.com, липневі ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,65% – до 35,36 долара. Нафта WTI зросла в ціні на 1,11% – до 33,62 долара.
Раніше сьогодні, близько 5 години ранку за київським часом, ціни на нафту впали. Зокрема, Brent торгувалася за 34,94 долара за барель, а WTI – за 33,19 долара за барель.
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Події у світі, що впливають на ціни нафти
Протести в Гонконгу в неділю, 24 травня, проти законів про національну безпеку завершилися сутичками мітингувальників з поліцією. Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ і водяні гармати в районі Коузвей-Бей у Гонконгу.
Нові закони були офіційно подані Китаєм у п’ятницю під час Національного народного конгресу і поширювалися як на Гонконг, так і на територію Макао.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв діяти рішуче, якщо КНР ухвалить ці закони. У п’ятницю, 22 травня, Міністерство торгівлі Сполучених Штатів внесло до чорного списку 33 китайські компанії.
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Настрої інвесторів дещо змінилися: вони побоюються, що наростаюча напруга між США і Китаєм може продовжити торгову війну між двома супердержавами. Окрім того, відносини між цими країнами погіршуються, коли вони зіштовхуються в питаннях, пов’язаних із Гонконгом, Тайванем та джерелами виникнення коронавірусу.
Закони в сфері нацбезпеки передбачають великі ризики початку нової торгової війни,
– заявив Стівен Іннес, головний стратег із ринків AxiCorp.
Більше про ціни на нафту напередодні
- У п’ятницю, 22 травня, ціни на нафту обвалилися після кількаденного росту напередодні. Brent торгувалася за трохи більше, ніж 34 долара, а WTI – на рівні 32 доларів. Причиною такого різкого падіння стало рішення Китаю не встановлювати ціль щодо економічного зростання на цей рік.
- На минулому тижні нафта марок Brent і WTI значно зросли в ціні. З’явилося більше факторів, які вказують на відновлення попиту на сировину. Одним із таких ознак стало те, що країни послаблюють карантинні обмеження і запускають економіку.