Ціни на нафту нестабільні через події у Гонконгу й відносини між США і Китаєм

У понеділок, 25 травня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли, компенсувавши деякі попередні втрати, зафіксовані раніше. Загалом вартість нафти нестабільна й коливається. Адже напружені відносини між США і Китаєм продовжують впливати на ринок нафти.

За даними Investing.com, липневі ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,65% – до 35,36 долара. Нафта WTI зросла в ціні на 1,11% – до 33,62 долара.

Раніше сьогодні, близько 5 години ранку за київським часом, ціни на нафту впали. Зокрема, Brent торгувалася за 34,94 долара за барель, а WTI – за 33,19 долара за барель.

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Події у світі, що впливають на ціни нафти

Протести в Гонконгу в неділю, 24 травня, проти законів про національну безпеку завершилися сутичками мітингувальників з поліцією. Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ і водяні гармати в районі Коузвей-Бей у Гонконгу.

Нові закони були офіційно подані Китаєм у п’ятницю під час Національного народного конгресу і поширювалися як на Гонконг, так і на територію Макао.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв діяти рішуче, якщо КНР ухвалить ці закони. У п’ятницю, 22 травня, Міністерство торгівлі Сполучених Штатів внесло до чорного списку 33 китайські компанії.

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Настрої інвесторів дещо змінилися: вони побоюються, що наростаюча напруга між США і Китаєм може продовжити торгову війну між двома супердержавами. Окрім того, відносини між цими країнами погіршуються, коли вони зіштовхуються в питаннях, пов’язаних із Гонконгом, Тайванем та джерелами виникнення коронавірусу.

Закони в сфері нацбезпеки передбачають великі ризики початку нової торгової війни,

– заявив Стівен Іннес, головний стратег із ринків AxiCorp.

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