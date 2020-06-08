У понеділок, 8 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок піднялися вище, проте це зростання не настільки значне, яким могло бути. Адже оптимізм світових виробників нафти щодо продовження рекордного видобутку ще на один місяць змінився на розчарування, що домовленість не діятиме після липня.

За даними Investing.com, серпневі ф’ючерси на нафту Brent піднялися до 43,41 долара за барель на момент початку торгів, але згодом вони опустилися до позначки у 42,51 долара за барель. Липневі ф’ючерси на американську нафту WTI подорожчали до 39,57 долара за барель. Обидві марки сировини досягли свого найвищого рівня з 6 березня.

З початку квітня цього року нафта Brent зросла в ціні майже вдвічі. Цьому сприяло рекордне скорочення обсягів видобутку – 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня, що становить майже 10% від світового постачання. Про таке зниження видобутку домовилися країни ОПЕК+ ще у квітні.

Про ціни на нафту напередодні зустрічі ОПЕК+: Нафта подорожчала після обвалу цін напередодні: зміни на ринку й нові деталі зустрічі ОПЕК+

Результати зустрічі ОПЕК+ та коментарі експертів

У суботу, 6 червня 2020 року, країни ОПЕК+ вирішили продовжити дію квітневої угоди ще на один місяць – на липень. Тому до початку серпня обсяги видобутку буде знижене на 9,7 мільйона барелів на добу. Згідно з квітневою угодою ОПЕК+, з липня видобуток мав би знизитися на 7,7 мільйона барелів на добу. Після домовленості в суботу Саудівська Аравія, провідний експортер нафти, різко підвищив ціну сировини.

Хоуї Лі, економіст сінгапурського банку OCBC, заявив, що продовження дії угоди лише на один місяць не виправдало сподівань ринку, який очікував, що домовленість вдасться розширити як мінімум ще на три місяці. За словами експерта, обидві марки нафти вимагають певних "бичачих" факторів посилення зростання їхньої ціни, щоб повернути ті значення, які були до 6 березня.

Там великий розрив. Потрібні набагато сильніші дії, щоб наблизити ціну від 43 доларів до значень, які були ще до масштабного обвалу в березні,

– зазначив Лі, маючи на увазі те, що нафта Brent перевищувала 50 доларів за барель перед рекордним падінням у березні.

Тим не менш, поточна угода дасть змогу досягти певного дефіциту пропозиції до жовтня, підтримуючи ціни в довгостроковій перспективі, додав Лі.

Окрім того, поки залишається проблемою питання виконання домовленості такими членами ОПЕК, як Ірак та Нігерія.

Наслідки пандемії для економіки: Як довго коронавірус впливатиме на економіку США і скільки їй це може коштувати

Нафтовидобуток у США