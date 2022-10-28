Іранський воєнний дрон, йди на х*й: іранська діаспора влаштувала акцію протесту в Києві

Іранська діаспора України протестувала проти участі своєї держави у війні на боці Росії. Представники громади наголосили, що не підтримують дії Ірану.

Акція протесту відбулась 28 жовтня на Майдані Незалежності в Києві. У центрі столиці зібралося чимало людей з плакатами та прапорами України та Ірану, повідомляє 24 канал.

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Іранська діаспора підтримує Україну

Напередодні акції представник іранської громади в Україні, учасник тероборони Горейши Масуд запевнив, що його громада не підтримує дії Ірану, який надає підтримку Росії.

Іранський народ це не ісламська республіка. Ми – частина великої української громади, яка виборює своє право на існування та свободу і підтримуємо народ України у його праведній боротьбі,

– сказав Масуд.

Крім того, учасники протесту підтримали іранських жінок, які потерпають від дискримінації та насильства у своїй країні.

Іранська діаспора вийшла на акцію протесту в Києві / фото 24 каналу Валентина Поліщук

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