Верещук очолила штаб з евакуації жителів Донеччини

Кабінет міністрів України 29 липня створив штаб з евакуації жителів Донеччини. Його очолила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Донеччина перебуває на межі гуманітарної катастрофи

Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Штаб створили, щоб координувати дії влади, військових і волонтерів, які займаються евакуацією людей.

До речі Біля Пісків росіяни одяглися у форму ЗСУ і намагалися штурмувати наше військо

Окрім евакуації, штаб шукатиме прихисток для людей, розселятиме евакуйованих та надаватиме їм допомогу. До складу штабу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА.

Зауважимо, що Ірина Верещук звернулася до мешканців Донецької області з проханням евакуюватися. Міністерка пояснила, що якщо не евакуюєтеся з Донеччини, коли це можливо, то потім є ризик опинитися не лише без електрики й води, тобто без тепла, а ще й без зв'язку, ліків, їжі та під обстрілами.

Наразі найбільш напружена ситуація на фронті саме в Донецькій області. Повідомляється, що Донеччина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук навесні очолювала Координаційний штаб щодо полонених, однак покинула цю посаду. Замість Верещук Координаційний штаб щодо полонених очолив глава розвідки Кирило Буданов.

Яка ситуація на Донеччині

Дізнайтесь більше – росіяни вдарили по Оленівці: дивіться відео