Україна готується відбивати потенційні атаки, – Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Мінськ продовжує залишатися союзником Москви у її війні проти України. У ДПСУ розповіли, чи станом на сьогодні існує загроза наступу з боку Білорусі.

Ворог не припиняє диверсійну діяльність на півночі нашої держави. У такий спосіб окупанти намагаються завадити перекиданню українських військ на більш гарячі напрямки. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що відбувається на кордоні з Білоруссю.

Дивіться також Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну: Буданов пояснив, щоб це означало

Чи є загроза наступу з Білорусі

За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін. З українського боку продовжується будівництво укріплень для захисту ліній кордону і прикордонних територій. Речник ДПСУ зазначив, що створюються можливості, які дозволили б відбити будь-яку атаку у разі повторного наступу з цього напрямку.

Водночас він зауважив, що у росіян немає достатньо сил для вторгнення з території Білорусі.

Демченко нагадав, що Росія ще раніше вивела свої підрозділи, які перебували на території Білорусі. Це приблизно 10 – 12 тисяч особового складу, що проходили навчання на білоруських полігонах. Після того, як Росія вивела ці підрозділи на територію своєї держави, у рамках ротації нових вона не заводила.

Тому на території Білорусі немає такого потужного угруповання військ, яке могло б становити загрозу Україні,

– наголосив речник ДПСУ.

Втім, каже посадовець, оскільки Лукашенко залишається союзником Путіна, спецпідрозділи розвідки продовжують пильно стежити за ситуацією на кордоні, аби передбачити загрозу і потребу посилення.

Білоруські провокації: останні новини