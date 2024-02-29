Україна готується відбивати потенційні атаки, – Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Мінськ продовжує залишатися союзником Москви у її війні проти України. У ДПСУ розповіли, чи станом на сьогодні існує загроза наступу з боку Білорусі.
Ворог не припиняє диверсійну діяльність на півночі нашої держави. У такий спосіб окупанти намагаються завадити перекиданню українських військ на більш гарячі напрямки. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що відбувається на кордоні з Білоруссю.
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Чи є загроза наступу з Білорусі
За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін. З українського боку продовжується будівництво укріплень для захисту ліній кордону і прикордонних територій. Речник ДПСУ зазначив, що створюються можливості, які дозволили б відбити будь-яку атаку у разі повторного наступу з цього напрямку.
Водночас він зауважив, що у росіян немає достатньо сил для вторгнення з території Білорусі.
Демченко нагадав, що Росія ще раніше вивела свої підрозділи, які перебували на території Білорусі. Це приблизно 10 – 12 тисяч особового складу, що проходили навчання на білоруських полігонах. Після того, як Росія вивела ці підрозділи на територію своєї держави, у рамках ротації нових вона не заводила.
Тому на території Білорусі немає такого потужного угруповання військ, яке могло б становити загрозу Україні,
– наголосив речник ДПСУ.
Втім, каже посадовець, оскільки Лукашенко залишається союзником Путіна, спецпідрозділи розвідки продовжують пильно стежити за ситуацією на кордоні, аби передбачити загрозу і потребу посилення.
Білоруські провокації: останні новини
- 15 лютого КДБ Білорусі повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції. У ДПСУ заявили, що ця заява спрямована на привернення уваги. У цьому районі союзники російських окупантів планували провести чергові навчання, які Мінськ організовує постійно.
- Наступного дня Лукашенку привиділися українські диверсанти. Він повідомив, що на кордоні було затримано осіб з вибухівкою, які планували диверсії на території Білорусі та Росії.
- 20 лютого білоруський диктатор видав іншу заяву. Йому наснилося, що буцімто біля кордонів Росії та Білорусі розміщені близько 32 тисяч військових НАТО, а також "більше тисячі одиниць бронетехніки, 235 літаків і вертольотів".
- Лукашенко, пообоюючись за свій трон, посилює репресії у власній країні. Нещодавно він дозволив військовим відкривати вогонь по цивільних.