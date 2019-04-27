Італієць намагався вийти з літака на висоті 9000 метрів

Один із пасажирів авіакомпанії EasyJet спричинив паніку на борту літака. Італієць посеред ночі намагався відкрити двері на висоті 9 тисяч метрів.

Інцидент трапився в літаку, який прямував з лондонського аеропорту Gatwick до аеропорту Пізи, пише Independent.

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Пасажирів спершу скористався туалетом, і як тільки літак почав зниження в аеропорту Пізи, італієць почав штовхати двері одного з аварійних виходів. Інші пасажири налякалися, дехто почав навіть плакати та кричати.

Чоловіка згодом вдалося заспокоїти спільними зусиллями екіпажу і пасажирів. Після приземлення на порушника чекала поліція.

Затриманий виявився уродженцем Сієни. Чому він намагався вийти з літака на висоті 9 тисяч метрів – невідомо.

До слова, у США грабіжник хотів пробратись у будівлю автосервісу через димар, проте застряг і розплакався. За звуками схлипування його знайшли і врятували.