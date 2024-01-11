Ворота до Бахмута: окупанти спрямували цілу дивізію для "взяття" Іванівського

В окупантів на Бахмутському напрямку з'явився ще один "пріоритет" до виборів Владіміра Путіна. Мовиться про Іванівське на Донеччині.

Начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков заявив 24 Каналу, що цей населений пункт такий же, як й інші в обороні ЗСУ. Однак командування повітряно-десантних сил ворога вирішило, що їм треба показувати "результати" для свого президента.

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"Ухвалили, що саме приблизно до виборів його, до березня, вони мають показати свій "особистий результат" – "взяття" цього населеного пункту. Це своєрідні ворота до Бахмута", – сказав Калашніков.

Мовиться про район літачка, до якого окупанти так і не дійшли. На цей напрямок росіяни направили цілу окрему 11 десантно-штурмову дивізію. Її свого часу спостерігали на південному фланзі.

Вона вела бойові дії. Потім відійшла на відновлення, поповнювалася. І тепер ми знову її бачимо в зоні бойових дій. Приблизно з 15 грудня ця дивізія була направлена на цей населений пункт,

– розповів начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади.

Ситуація на Бахмутському напрямку