На Івано-Франківщині вибухи: окупанти атакують крилатими ракетами
22 березня 2024, 06:29Читать новость на русском
Росія масовано атакує Україну ракетами. Вибухи прогриміли і в Івано-Франківській області.
Про вибухи на Прикарпатті повідомили ЗМІ, зокрема, Суспільне. Вони пролунали близько 06:23. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Прикарпатті
О 05:50 Повітряні сили повідомляли, що крилаті ракети в Тернопільській області, тримають курс на Івано-Франківщину. Уже через 6 хвилин зазначили, що ракети змінили курс на Львівщину.
Зауважимо, що тривога в Івано-Франківській області триває з 02:30. Станом на 06:46 офіційної інформації від місцевої влади немає.
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