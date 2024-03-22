На Івано-Франківщині вибухи: окупанти атакують крилатими ракетами

Росія масовано атакує Україну ракетами. Вибухи прогриміли і в Івано-Франківській області.

Про вибухи на Прикарпатті повідомили ЗМІ, зокрема, Суспільне. Вони пролунали близько 06:23. Що вже відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Тривога в Україні, крилаті ракети в повітряному просторі: ППО відбиває атаку

Що відомо про вибухи на Прикарпатті

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

О 05:50 Повітряні сили повідомляли, що крилаті ракети в Тернопільській області, тримають курс на Івано-Франківщину. Уже через 6 хвилин зазначили, що ракети змінили курс на Львівщину.

Зауважимо, що тривога в Івано-Франківській області триває з 02:30. Станом на 06:46 офіційної інформації від місцевої влади немає.

Важливо Хмельниччина під масованим обстрілом: били Кинджалами