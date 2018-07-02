Із Росії хоче виїхати кожна третя молода людина: відомо, куди найбільше вони хочуть переїхати

За результатами опитування, кожна третя молода людина у Росії хоче виїхати з країни. Росіяни мріють про життя у Німеччині, США та Іспанії.

Такі дані оприлюднили у Всеросійському центрі вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

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Зазначається, що кожен третій опитаний у віці від 18 до 24 років хотів би виїхати з Росії на постійне місце проживання за кордон.

Найбільше молоді росіяни хочуть емігрувати до Німеччини, другу позицію у цьому рейтингу займають США, а третю – Іспанія. Четверту і п'яту сходинку бажаних місць для проживання зайняли Канада та Італія відповідно.

Загалом про бажання виїхати із Росії на постійне місце проживання в іншу країну висловились 10% росіян. Першою таке бажання висловлює молодь (серед 18-24-річних – 31%) та люди, які подорожували по світу останні 2-3 роки (19-20%).